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Лидеры стран Африки призвали Путина показать «стремление к миру»

Президент Сенегала Саль: африканские лидеры попросили Путина показать «стремление к миру»
Президент должен «показать свое стремление двигаться вперед [к миру]» перед саммитом Россия — Африка, который должен пройти в Санкт-Петербурге в конце июля, заявил президент Сенегала Маки Саль Financial Times
Маки Саль
Маки Саль (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Африканские лидеры призвали президента России Владимира Путина «продемонстрировать его «стремление к миру» перед саммитом Россия — Африка, который должен пройти в Санкт-Петербурге 27–28 июля, заявил президент Сенегала Маки Саль в интервью Financial Times. Такое требование было озвучено в ходе июньской посреднической миссии африканских стран.

«Перед саммитом Россия — Африка он [Путин] должен предпринять какие-то действия, чтобы показать свое стремление двигаться вперед [к миру], хотя бы в гуманитарном плане», — сказал Саль.

Обмен пленными и возвращение на Украину детей «могут быть очень хорошим сигналом», отметил сенегальский лидер. «Поэтому мы продолжаем использовать саммит Россия — Африка, чтобы увидеть, как мы можем продвинуться вперед в переговорах, которые мы пытались реализовать между Россией и Украиной», — добавил он.

Африканские страны ведут переговоры с Москвой и Киевом, так как столкнулись с последствиями конфликта, пояснил Саль. «У нас большие проблемы с продовольственной безопасностью и сельским хозяйством. Мы покупаем удобрения у России, и сейчас из-за санкций есть сложности с оплатой этих товаров», — объяснил президент.

В июне африканские лидеры представили Украине и России свою мирную инициативу. В состав африканской делегации, посетившей с дипломатической миссией Киев и Москву, вошли президенты ЮАР Сирил Рамафоса, Замбии Хакаинде Хичилема, Союза Коморских Островов Азали Ассумани, Сенегала Маки Салл, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, а также спецпредставители глав Республики Конго и Уганды Флоран Нтсиба и Рухакана Ругунда.

Украинский президент Владимир Зеленский исключил переговоры без вывода войск из страны из-за риска заморозки конфликта. В Кремле отвергали такую возможность до тех пор, пока не будут достигнуты цели военной операции.

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После поездки в Киев африканская делегация отправилась в Петербург, где встретилась с Путиным. Рамафоса представил десять пунктов мирной инициативы лидеров африканских стран, включая урегулирование конфликта путем переговоров и дипломатии, признание суверенитета стран в понимании Устава ООН, гарантии безопасности всем сторонам, возобновление поставок зерновых через Черное море, освобождение военнопленных с обеих сторон.

Президент России заявил, что Москва «никогда не отказывалась от переговоров», он сослался на проект мирного договора, который при посредничестве Турции был подготовлен в марте 2022 года, когда в Стамбуле прошла последняя встреча между российской и украинской делегациями. «Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева — он поставил там свою подпись. Вот он, он есть. Он так и называется: «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины», — сказал Путин.

По его словам, после того как Россия, «как и обещала», отвела войска от Киева, украинские власти «выбросили это все на свалку истории». «Они отказались от этого. Где гарантии, что они и дальше не будут отказываться от каких-то других договоренностей?» — заключил глава государства.

В Кремле после переговоров заявили, что не все положения африканской мирной инициативы «могут коррелироваться с основными элементами» российской позиции, «но это не значит, что не нужно продолжать работать». «И африканские лидеры, и Путин выразили политическую волю дальше продолжать диалог», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
 

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Елена Чернышова
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