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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский сообщил о «болезненных потерях» ВСУ за сутки боев

По словам президента Украины, наиболее серьезные потери ВСУ понесли в Северодонецке и близлежащих населенных пунктах, потери есть также в боях Харьковской области
Фото: Sven Simin / picture alliance / ТАСС
Фото: Sven Simin / picture alliance / ТАСС

Вооруженные силы Украины понесли «болезненные потери» за прошедшие сутки. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

«Наиболее жестокие бои — в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее. К сожалению, есть потери, и они болезненны», — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что потери среди военных Украины есть в Харьковской области.

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Политика
Владимир Зеленский

1 июня Зеленский сообщил, что на Украине в результате боевых действий ежедневно гибнут до 100 военнослужащих ВСУ. «Ситуация очень сложная. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою», — говорил он.

В середине апреля он говорил, что за все время российской спецоперации ВСУ потеряли 2,5–3 тыс. убитыми и 10 тыс. ранеными. Минобороны России в то же время сообщало о 14 тыс. безвозвратных и 16 тыс. санитарных потерь в ВСУ. 16 апреля ведомство заявило уже о 23 тыс. погибших бойцов «украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников».

Всего к концу мая на стороне Украины в боевых действиях принимали участие 700 тыс. человек, говорил Зеленский. В начале июня он отметил, что Киев «уступает в оснащении» российским войскам, а потому наступление украинской армии невозможно. «Мы понесем еще больше потерь, а люди — мой приоритет», — подчеркнул президент Украины.

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Теги
Роман Котерев
Владимир Зеленский Военная операция на Украине потери в войне

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