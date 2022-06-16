Глава делегации Украины оценил суточные потери ВСУ в Донбассе

Арахамия: Украина ежедневно теряет в Донбассе до 1 тыс. человек убитыми и ранеными

Потери армии Украины в Донбассе выросли за две недели, они доходят до 1 тыс. солдат в день, из них до 500 человек погибают, заявил Давид Арахамия. Однако у страны есть силы продолжать борьбу, подчеркивает он

Фото: Efrem Lukatsky / AP

В Донбассе ежедневно погибают или получают ранения до 1000 украинских военных. Об этом, как сообщает Axios, заявил во время визита в Вашингтон глава украинской делегации на переговорах с Россией по урегулированию конфликта Давид Арахамия.

В среднем, со слов Арахамии, гибнут от 200 до 500 человек в день. Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня говорил, что страна ежедневно теряет «от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою». За последние две недели, сообщил Арахамия, это число значительно выросло.

10 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк оценивал ежедневные потери украинских сил в 100-200 военнослужащих убитыми, связав это с отсутствием паритета между военными возможностями Москвы и Киева.

По словам Арахамии, несмотря на это, у Украины есть силы продолжать борьбу в Донбассе. Сейчас, по его словам, в боевых действиях задействован 1 млн человек, и у Киева есть возможность увеличить это число до 2 млн (Зеленский ранее говорил, что к концу мая на стороне Украины в боевых действиях принимали участие 700 тыс. человек. Министр обороны Алексей Резников позже сообщил, что страна «ориентируется на потребность обеспечить 1 млн человек, которые будут бороться с врагом»).

Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что Вашингтон и Киев приблизительно одинаково оценивают потери украинской армии.

11 июня советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что с начала российской военной операции 24 февраля ВСУ потеряли до 10 тыс. военнослужащих. Ранее он говорил, что точные цифры не будут раскрываться до окончания военных действий, объясняя это государственной тайной.

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Российское Минобороны два раза отчитывалось о потерях России на Украине: 2 марта представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что 498 военнослужащих погибли, 1597 получили ранения. 25 марта ведомство заявило, что 1351 человек погиб, 3825 ранены.