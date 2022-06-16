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Военная операция на Украине ,  
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Глава делегации Украины оценил суточные потери ВСУ в Донбассе

Арахамия: Украина ежедневно теряет в Донбассе до 1 тыс. человек убитыми и ранеными
Потери армии Украины в Донбассе выросли за две недели, они доходят до 1 тыс. солдат в день, из них до 500 человек погибают, заявил Давид Арахамия. Однако у страны есть силы продолжать борьбу, подчеркивает он
Фото: Efrem Lukatsky / AP
Фото: Efrem Lukatsky / AP

В Донбассе ежедневно погибают или получают ранения до 1000 украинских военных. Об этом, как сообщает Axios, заявил во время визита в Вашингтон глава украинской делегации на переговорах с Россией по урегулированию конфликта Давид Арахамия.

В среднем, со слов Арахамии, гибнут от 200 до 500 человек в день. Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня говорил, что страна ежедневно теряет «от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою». За последние две недели, сообщил Арахамия, это число значительно выросло.

10 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк оценивал ежедневные потери украинских сил в 100-200 военнослужащих убитыми, связав это с отсутствием паритета между военными возможностями Москвы и Киева.

В офисе Зеленского оценили потери украинской армии с начала спецоперации
Политика
Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости

По словам Арахамии, несмотря на это, у Украины есть силы продолжать борьбу в Донбассе. Сейчас, по его словам, в боевых действиях задействован 1 млн человек, и у Киева есть возможность увеличить это число до 2 млн (Зеленский ранее говорил, что к концу мая на стороне Украины в боевых действиях принимали участие 700 тыс. человек. Министр обороны Алексей Резников позже сообщил, что страна «ориентируется на потребность обеспечить 1 млн человек, которые будут бороться с врагом»).

Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что Вашингтон и Киев приблизительно одинаково оценивают потери украинской армии.

11 июня советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что с начала российской военной операции 24 февраля ВСУ потеряли до 10 тыс. военнослужащих. Ранее он говорил, что точные цифры не будут раскрываться до окончания военных действий, объясняя это государственной тайной.

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Российское Минобороны два раза отчитывалось о потерях России на Украине: 2 марта представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что 498 военнослужащих погибли, 1597 получили ранения. 25 марта ведомство заявило, что 1351 человек погиб, 3825 ранены.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Давид Арахамия Украина Донбасс Военная операция на Украине ВСУ

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