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Corriere della Sera узнала о блокировке ФРГ помощи Киеву на €9 млрд

Возражения Берлина связаны с недовольством тем, что Брюссель предлагает Киеву помощь за счет общеевропейского долга. Пока ФРГ согласилась лишь с первым траншем в €1 млрд
Кристиан Линднер
Кристиан Линднер (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Германия уже больше месяца блокирует предоставление Украине пакета помощи на €9 млрд, пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в Киеве и Брюсселе.

Помощь предусматривает почти беспроцентные кредиты Киеву с погашением через 25 лет за счет собственных европейских долговых обязательств. Германия — крупнейший гарант этих еврооблигаций. Против помощи Украине возражает министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, который недоволен тем, что Брюссель прибегает к общеевропейскому долгу ради Украины. Пока Линднер согласился только с первым траншем в €1 млрд, который должны были перечислить Киеву к июлю, сообщает издание.

Страны ЕС одобрили оказание Украине финансовой помощи в размере €9 млрд в конце июня.

Действия Берлина могли стать одной из причин «нервозности» президента Украины Владимира Зеленского, побудившей его накануне уволить посла в ФРГ Андрея Мельника, указывает Corriere della Sera. Другой причиной газета называет опасения Зеленского насчет намерения немецкого правительства нарушить часть санкций против России, чтобы восстановить поставки российского газа по газопроводу «Северный поток».

Вместе с тем, пишет Corriere della Sera, возражения Германии против пакета помощи для Украины, по-видимому, не связаны с поставками газа и попытками Берлина «польстить Москве».

Тем временем Киев утверждает, что ему требуется помощь в размере $5 млрд, и не исключено, что в сентябре Украина объявит дефолт по внешнему долгу на €900 млн, отмечает издание.

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В середине июня «Газпром» сократил объем прокачки по газопроводу «Северный поток» в ФРГ сначала до 100 млн куб. м топлива в сутки с 167 млн куб. м, а потом — до 67 млн куб. м. В компании заявили, что приняли такое решение из-за отсутствия газовой турбины для «Северного потока» немецкой компании Siemens Energy, которая находится на ремонте в Монреале. Ее возврат в Россию осложнили санкции, введенные Канадой из-за военных действий на Украине.

Помимо того, Россия с 11 по 21 июля приостановит прокачку по трубопроводу для плановой профилактики. В Германии опасаются, что российская сторона после этого вовсе перекроет газ.

8 июня агентство Reuters сообщило со ссылкой на осведомленный источник, что решение о возврате двигателя для «Северного потока» уже принято. Сначала турбину планируется отправить в Германию, которая затем передаст ее «Газпрому», что позволит Канаде не нарушать санкции.

В Кремле отвергают «любые намеки» и заявления, что Москва использует энергоресурсы «в качестве оружия политического давления». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждает, что Россия выполняет взятые на себя обязательства и «по-прежнему способна гарантировать полную энергетическую безопасность Европы».

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Теги
Елена Чернышова
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