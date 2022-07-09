США выделят Украине $368 млн гуманитарной помощи

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Вашингтон выделяет дополнительную гуманитарную помощь Украине на $368 млн, эти средства пойдут на продовольствие, питьевую воду, финансовую и медицинскую помощь. Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепартамента.

«Это дополнительное финансирование, в том числе почти $288 млн через Государственный департамент и более $80 млн через Агентство США по международному развитию (USAID), обеспечит продовольствие, безопасную питьевую воду, денежную помощь, защиту, доступное жилье, неотложную медицинскую помощь, логистику и гуманитарную координацию», — приводит ведомство слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

Всего с начала специальной военной операции России на Украине Вашингтон поставил Киеву финансовую помощь в размере $1,28 млрд.

Накануне президент США Джо Байден поручил выделить Украине дополнительную военную помощь в размере около $400 млн. В Минобороны США уточнили, что в указанный пакет помощи войдут четыре комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним, три тактических транспортных средства, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, подрывные боеприпасы, системы контрбатарейной борьбы, запчасти для военной техники и другое оборудование.

Всего, как заявили в Пентагоне, за время боевых действий США выделили Украине уже около $8 млрд помощи в области безопасности.