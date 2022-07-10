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МИД Канады объявил о планах расширить санкции против России

Власти Канады усилят санкции против нефтяного, газового и химического секторов российской промышленности, сообщил МИД страны.

«Канада расширит меры, существующие в отношении нефтяного, газового и химического секторов, включением промышленного производства. <...> Эти новые санкции будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов, транспортных средств, компьютеров, электронного, электрического и машинного оборудования», — говорится в сообщении ведомства.

Канадские предприятия должны будут закрыть контракты с российским бизнесом из этих сфер в течение 60 дней.

Канада решила вернуть Германии турбину для «Северного потока»
Экономика
Фото:Hannibal Hanschke / Reuters

Канада, как и другие западные страны, начала ужесточать санкции против России с конца февраля, когда Москва начала спецоперацию на Украине. В последний раз страна расширяла их 8 июля, тогда под ограничения попали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, бывший глава «Яндекса» Тигран Худавердян, руководитель Роскомнадзора Андрей Липов и его заместители Владимир Логунов, Олег Терляков, Вадим Субботин и Милош Вагнер, а также российские журналисты, в том числе ведущая программы «Время» на «Первом канале» Екатерина Андреева. Под санкции также попали Роскомнадзор и информационное агентство Regnum.

Оттава уже вводила ограничения против российской нефтегазовой и химической промышленности. Канада отказалась вернуть Москве турбину Siemens для газопровода «Северный поток», которая оставалась в стране после ремонта. Также из России запрещено ввозить предметы роскоши, в том числе алкогольные напитки, морепродукты, рыбу и алмазы. Санкции действуют против российских бизнесменов Романа Абрамовича и Алишера Усманова, главы ЦИК Эллы Памфиловой, а также Минобороны, СВР, компании «Сухой» и 160 сенаторов, а также лично президента России Владимира Путина.

Путин обвинял страны Запада в «санкционной одержимости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев после очередного ужесточения назвал количество санкций против страны доказательством того, что с Россией начали считаться «по-настоящему», и в чем-то даже серьезнее, чем с СССР.

Теги
Украина Канада санкции
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