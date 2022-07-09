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Военная операция на Украине ,  
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Медведев назвал одну уже выполненную цель во время операции на Украине

По его словам, с Россией начали считаться «по-настоящему» и в чем-то даже серьезнее, чем с СССР. Медведев уверен, что это подтверждается количеством введенных против страны санкций
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев считает, что Россия уже выполнила одну из целей спецоперации на Украине — заставила считаться с собой «по-настоящему». Об этом он написал в Telegram.

Медведев напомнил, что официально объявленными целями операции были «денацификация» и «демилитаризация» Украины. «Но есть и еще одна задача, которая уже решена. С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом, — написал Медведев. — А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций. Совсем недавно было иначе. Помню присутствие нашей страны в G8, когда нас просто не звали на встречу «семерки», где обсуждались экономические и подчас оборонные вопросы западных стран».

Он подчеркнул, что «если с тобой не считаются — дело плохо». При этом Медведев привел в пример уличные дворовые драки, пояснив, что если ты «струсил и свинтил», то больше тебя никуда не позовут. «А если ты врезал первым, то шансы отстоять свое становятся существенно выше», — заключил зампред Совбеза.

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Политика
Дмитрий Медведев

Параллель между дворовыми драками и решениями во внешней политике ранее проводил президент Владимир Путин. В 2015 году, говоря о военной операции России в Сирии против «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России), он упомянул о своем детстве в Ленинграде. «Еще 50 лет назад ленинградская улица научила меня одному правилу: если драка неизбежна, бить надо первым», — сказал Путин.

О необходимости «денацификации» и «демилитаризации» Украины Путин заявлял во время объявления о начале операции 24 февраля. В конце июня он отмечал, что конечной целью ведения боевых действий является «освобождение» Донбасса и гарантии безопасности для самой России. Он уточнял, что войска достигают поставленных целей, но пока о сроках завершения операции говорить рано. «Это [сроки спецоперации] связано с интенсивностью боевых действий, а она напрямую завязана с возможными потерями, а мы прежде всего должны думать о том, чтобы сохранить жизни наших ребят», — пояснял он.

В четверг 7 июля Путин уточнил, что «неизбежным, но побочным эффектом» операции является укрепление российского суверенитета.

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Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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