Зеленский связал увольнение послов Украины в пяти странах с ротацией

Увольнения послов Украины в Германии, Норвегии, Чехии, Венгрии и Индии — это часть ротации кадров, заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации, которое опубликовано на его сайте.

«Сегодня я подписал указы об увольнении нескольких послов Украины. Эта ротация — нормальная часть дипломатической практики», — сказал он.

Зеленский добавил, что во все эти страны скоро назначат новых послов, кандидатов на эти должности уже выбирает украинский МИД.

Зеленский уволил послов Украины в Германии, Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии (последний занимал по совместительству должности посла на Мальдивах, в Непале, Шри-Ланке и Бангладеш) вечером 9 июля. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник занимал свою должность в течение восьми лет. Он получил известность после резких высказываний в адрес немецких властей.

В частности, в мае Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца «оскорбленной ливерной колбасой» после того, как тот назвал препятствием для своего визита на Украину отказ Киева принять президента ФРГ Франка Вальтера Штайнмайера. Он называл «вялой» поддержку Германией Украины и говорил, что Шольцу не хватает «воображения и смелости» и утверждает, что многие немцы хотели бы иметь «деятельного канцлера».

В конце июня Мельник заявил, что посещал могилу украинского националиста Степана Бандеры в Мюнхене, так как тот, по его мнению, важен для украинцев как «олицетворение борьбы за свободу». Посольство Израиля в ФРГ ответило, что слова Мельника «искажают исторические факты, умаляют значение холокоста и оскорбляют память убитых Бандерой и его людьми».

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За несколько дней до увольнения Мельника немецкий таблоид Bild писал со ссылкой на собственные источники, что посол может стать заместителем главы украинского МИДа.