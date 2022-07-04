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Bild узнал о скором отзыве посла Украины Мельника из Германии

Андрей Мельник
Андрей Мельник (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Прославившийся своими резкими и зачастую скандальными высказываниями посол Украины в Германии Андрей Мельник будет отозван в Киев, сообщает Bild со ссылкой на источники в Киеве. По информации собеседников газеты, он может занять должность замглавы МИДа Украины.

Это предложение было сделано министерством президенту Украины. Андрея Мельника очень ценят за его работу», — уточнил источник издания в правительстве Украины. По его словам, Мельник может переехать из Берлина в Киев до наступления осени.

Мельник уже почти восемь лет работает послом Украины в ФРГ, он был назначен на этот пост в декабре 2014 года.

Последний скандал, связанный с Мельником, произошел 29 июня, когда посол Украины в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу заявил, что украинский националист Степан Бандера был «олицетворением борьбы за свободу».

«Я посещал его могилу (в Мюнхене. — РБК), потому что он важен очень многим украинцам как олицетворение борьбы за свободу. Борец за свободу не подвластен никаким законам. Робин Гуд всеми нами почитается, а он тоже не по законам действовал», — сказал тогда Мельник.

Это высказывание вызвало широкий резонанс. В частности, в посольстве Израиля заявили, что эти слова «искажают исторические факты, умаляют значение Холокоста и оскорбляют память убитых Бандерой и его людьми».

Степан Бандера — один из лидеров Организации украинских националистов (ОУН, признана в России экстремистской и запрещена), а также один из инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА, также признана экстремистской и запрещена). В 1934 году Бандеру обвинили в организации убийства бывшего министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого и заключили в тюрьму. В сентябре 1939 года после вторжения Германии в Польшу Бандера вышел из тюрьмы и стал сотрудничать с немецкой военной разведкой. В апреле 1941 года был избран главой ОУН. В июле 1941 года вошел во Львов вместе с фашистами и принял «акт о возрождении Украинского государства». Тогда же Бандера разошелся с гитлеровцами во взглядах и был ими же арестован. После этого его посадили в тюрьму в Берлине. В 1944 году его освободили и он эмигрировал в Мюнхен, в 1959 году был убит агентом КГБ.

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