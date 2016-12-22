Песков ответил на сообщения о передаче США проекта заявления для саммита

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заметку газеты «Коммерсантъ» о том, что Москва передала Вашингтону проект заявления, которое будет принято президентами России и США на саммите в Хельсинки. Об этом сообщает корреспондент РБК.
«Могу подтвердить это в том аспекте, что действительно ведется подготовка», — сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что это обычная практика, когда стороны обмениваются позиционными документами, в которых изложены их взгляды на те вопросы, по которым есть расхождение, и вопросы, где нащупывается сближение.
Ранее 9 июля «Коммерсанть» со ссылкой на два источника в госструктурах США написал, что переданный российской стороной двухстраничный документ рассматривается в настоящее время Вашингтоном. По словам собеседников издания, США готовы взять его за основу. При этом американская сторона хочет, чтобы в тексте была прописано беспокойство из-за «вмешательства российских спецслужб в президентские выборы 2016 года», а также обещание российской стороны, что подобное не повторится.
Отмечалось, что в тексте речь идет о важности поддержания диалога между первыми лицами, дипломатами, военными, а также спецслужбами двух стран. Кроме того, в тексте говорится о сотрудничестве России и США как одном из факторов мировой стабильности.
Встреча Путина и Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки. Президенты пообщаются тет-а-тет и в расширенном составе, потом возможно протокольное мероприятие, например рабочий завтрак.
Ранее президент США заявил, что собирается обсудить с коллегой ситуацию на Украине и в Сирии, а также обратить внимание на «вопрос о вмешательстве России в выборы США».