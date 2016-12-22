СМИ узнали о передаче Россией США проекта заявления Путина и Трампа

Москва подготовила и передала Вашингтону проект итогового общего заявления Путина и Трампа. Его президенты должны будут озвучить по итогам саммита в Хельсинки. США, как выяснил «Коммерсантъ», готовы взять этот документ за основу

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Москва уже подготовила проект общего заявления президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которое политики должны будут сделать по итогам переговоров 16 июля в Хельсинки. Соответствующий документ российская сторона, как рассказали газете «Коммерсантъ» два источника в госструктурах США, уже передала Вашингтону. В Штатах в настоящий момент, как указали собеседники газеты, его рассматривают.

Речь в данном случае, как пояснил один из источников газеты, идет о документе на двух страницах, в котором говорится о важности поддержания диалога между первыми лицами, дипломатами, военными, а также спецслужбами двух стран. Также внимание в нем, по словам собеседника «Коммерсанта», уделяется развитию экономических связей и продвижении контактов между людьми, а одним из факторов региональной и мировой стабильности в проекте итогового заявления называется сотрудничество между Россией и США.

Вашингтон, как сообщили изданию оба источника в американских госструктурах, уже готов взять эту бумагу за основу совместного заявления президентов, однако также Соединенные Штаты, по их словам, собираются настаивать на том, чтобы в одном из документов по итогам саммита была отражена озабоченность Белого дома по поводу «вмешательства российских спецслужб в президентские выборы 2016 года», а также от российской стороны прозвучали гарантии, что «впредь такого не повторится».​

О том, что Трамп собирается обсудить со своим российским коллегой эту тему, он заявлял еще 30 июня журналистам. Однако, комментируя это, в Кремле сообщили, что Путин в таком случае «будет готов еще раз повторить, что Россия не имела и не могла иметь никакого отношения к тому, вокруг чего разворачиваются такие инсинуации». Этого, как считает один из собеседников издания, президенту США может быть достаточно. «На пресс-конференции, российский президент может сказать что-то в духе: «Мы никогда не вмешивались и не собираемся делать это и впредь», — отметил он, добавив, что оппонентам Трампа этого, конечно, будет мало, но большего, по мнению источника газеты, они «ожидать не могут».

Также в ходе встречи, как и указывал ранее американский лидер, президенты могут затронуть вопросы о ситуациях в Сирии, на Корейском полуострове, а также на Украине. Однако относительно последней, как отмечают иточники «Коммерсанта», ​стороны по итогам переговоров, кроме подтверждения важности реализации минских соглашений, вряд ли смогут что-то предъявить общественности.

При этом президент Финляндии Саули Ниинистё прежде выражал надежду на то, что на саммите президенты также обсудят ограничение вооружений. Помощник президента России Юрий Ушаков в свою очередь утверждал, что во время переговоров Путин и Трамп собираются обсудить перспективы развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки и сирийское урегулирование.