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На Украине допустили вступление в НАТО до конца боевых действий

Украинский вице-премьер допустила вступление страны в НАТО до окончания спецоперации

Украина обязательно будет членом НАТО, когда появится «окно возможностей вступления» в альянс и при условии, что «НАТО будет существовать» на этот момент, заявила в интервью «Европейской правде» вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина.

«Это окно, когда может быть принято решение о нашем вступлении в НАТО, может наступить даже до окончания войны», — сказала министр.

Стефанишина по-разному оценила сотрудничество Киева и НАТО на нынешнем этапе. С одной стороны, «Украина уже сближена с альянсом максимально, насколько это возможно без членства», но с другой, взаимодействие больше развивается на двустороннем уровне со странами-членами, сказала министр.

Журналист напомнил ей о требовании России, чтобы Украина не вступала в НАТО. На это Стефанишина ответила, что Москва «давно не заявляет подобных требований» и что «не стоит слишком серьезно относиться к любым заявлениям РФ». Перспективу переговоров с Россией министр назвала «очень» далекой.

В Киеве заявили о планах вступить в НАТО без предварительных условий
Политика
Киев

Стремление Украины стать членом НАТО закреплено в Конституции страны, однако Россия в конце прошлого года потребовала, чтобы Киев отказался от данного намерения. То же требование — о внеблоковом и безъядерном статусе Украины — прозвучало и на мирных переговорах после начала спецоперации. Киев соглашался на данное условие в обмен на предоставление ему другими странами гарантий безопасности.

Однако затем переговоры сторон прекратились. Россия отмечала, что готова продолжать их на своих условиях. Украина настаивает, что пауза в боевых действиях позволит Москве скопить новые силы и начать наступление, поэтому Киев отказывается от мирного пути решения конфликта.

Теги
Украина НАТО вступление Военная операция на Украине
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