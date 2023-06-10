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Военная операция на Украине ,  
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Киев признал, что Украина не вступит в НАТО до конца боевых действий

Советник главы офиса президента Подоляк: Украина не вступит в НАТО до конца конфликта
Украина не сможет стать членом альянса, пока в стране продолжаются боевые действия, заявил советник главы офиса президента Подоляк, добавив, что Киев получит оружие стандарта НАТО
Фото: Anna Voitenko / File Photo / Reuters
Фото: Anna Voitenko / File Photo / Reuters

Пока на Украине продолжаются боевые действия, она не сможет стать членом Североатлантического альянса, однако получит «весь спектр вооружений» стандарта НАТО, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

По его словам, в случае победы Украины она присоединится к НАТО по ускоренной процедуре. «С опытом, с перевооруженной армией, с исключительными преимуществами для общеевропейской безопасности. Спекуляции «как, когда, почему не прямо сейчас» не нужны», — написал Подоляк.

Киев подал заявку на вступление в НАТО в сентябре 2022 года. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявлял, что все страны блока согласны с перспективой членства Украины, но главная цель — ее победа.

Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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