Киев признал, что Украина не вступит в НАТО до конца боевых действий
Советник главы офиса президента Подоляк: Украина не вступит в НАТО до конца конфликта
Украина не сможет стать членом альянса, пока в стране продолжаются боевые действия, заявил советник главы офиса президента Подоляк, добавив, что Киев получит оружие стандарта НАТО
Пока на Украине продолжаются боевые действия, она не сможет стать членом Североатлантического альянса, однако получит «весь спектр вооружений» стандарта НАТО, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в своем Twitter.
По его словам, в случае победы Украины она присоединится к НАТО по ускоренной процедуре. «С опытом, с перевооруженной армией, с исключительными преимуществами для общеевропейской безопасности. Спекуляции «как, когда, почему не прямо сейчас» не нужны», — написал Подоляк.
Киев подал заявку на вступление в НАТО в сентябре 2022 года. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявлял, что все страны блока согласны с перспективой членства Украины, но главная цель — ее победа.
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