De Tijd узнала о подозрениях ЦРУ против Украины из-за «Северных потоков»

США уведомили Бельгию, что Киев мог иметь отношение к взрывам на «Северных потоках», пишет издание. Официальный Брюссель от комментариев отказался. Ранее WP писала, что США еще до взрывов узнали о планах Киева провести диверсию

Пустой морской дымовой буй, найденный недалеко от газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море (Фото: Kenneth S Larsen / Danish Ministry of Defence / Reuters)

ЦРУ после взрывов на трубопроводах «Северный поток» передало бельгийской разведке ADIV информацию, согласно которой Украина могла быть причастна к диверсии. Об этом пишет De Tijd со ссылкой на информированные источники.

Американская спецслужба не раскрыла источник информации. Бельгийское Минобороны от комментариев отказалось: «Мы не сообщаем о работе нашей разведки и контактах нашей разведки с партнерскими службами».

Ранее источники The Washington Post сообщали, что власти США за несколько месяцев до инцидента узнали о планах Украины подорвать газопроводы с помощью небольшой группы водолазов. Эти сведения Вашингтон получил от одной из европейских разведок, говорилось в статье.

Согласно разведданным, все причастные к операции подчинялись непосредственно украинскому главкому Валерию Залужному, а президент Владимир Зеленский об операции не знал. WP отмечала, что неосведомленность Зеленского дала ему возможность не врать, отрицая свою причастность к диверсии.

Власти Украины официально отвергают свою причастность к взрывам, которые произошли в прошлом сентябре. «Я — президент, и я отдаю соответствующие приказы. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не поступил», — настаивает Зеленский.

Российские власти также считают, что Украина к взрывам не имеет отношения. Рассуждения об этом президент Владимир Путин называет чушью. Во взрывах он винит «англосаксов», утверждая, что после санкций те «перешли к диверсиям — невероятно, но факт». США и Великобритания отвергали свою причастность к взрывам.