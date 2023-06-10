De Tijd узнала о подозрениях ЦРУ против Украины из-за «Северных потоков»
ЦРУ после взрывов на трубопроводах «Северный поток» передало бельгийской разведке ADIV информацию, согласно которой Украина могла быть причастна к диверсии. Об этом пишет De Tijd со ссылкой на информированные источники.
Американская спецслужба не раскрыла источник информации. Бельгийское Минобороны от комментариев отказалось: «Мы не сообщаем о работе нашей разведки и контактах нашей разведки с партнерскими службами».
Ранее источники The Washington Post сообщали, что власти США за несколько месяцев до инцидента узнали о планах Украины подорвать газопроводы с помощью небольшой группы водолазов. Эти сведения Вашингтон получил от одной из европейских разведок, говорилось в статье.
Согласно разведданным, все причастные к операции подчинялись непосредственно украинскому главкому Валерию Залужному, а президент Владимир Зеленский об операции не знал. WP отмечала, что неосведомленность Зеленского дала ему возможность не врать, отрицая свою причастность к диверсии.
Власти Украины официально отвергают свою причастность к взрывам, которые произошли в прошлом сентябре. «Я — президент, и я отдаю соответствующие приказы. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не поступил», — настаивает Зеленский.
Российские власти также считают, что Украина к взрывам не имеет отношения. Рассуждения об этом президент Владимир Путин называет чушью. Во взрывах он винит «англосаксов», утверждая, что после санкций те «перешли к диверсиям — невероятно, но факт». США и Великобритания отвергали свою причастность к взрывам.