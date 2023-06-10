De Tijd узнала о подозрениях ЦРУ против Украины из-за «Северных потоков»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
Рогов оценил группировку ВСУ на запорожском направлении в 100 тыс. Политика, 13:45
Боец ММА рассказал об отказе переходить в футбольный ЦСКА Спорт, 13:40
Комитет Думы поддержал проект о праве судимых служить по контракту Политика, 13:21
Премьер Канады приехал в Киев с необъявленным визитом Политика, 13:11
Не диетой единой: как привести в порядок фигуру аппаратной косметологией РБК и Вирсавия, 13:10
Разрушение плотины Каховской ГЭС и затопление территорий. Главное Политика, 13:07
Власти назвали причину взрыва на ракетном заводе в Анкаре Политика, 12:56
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Сальдо заявил, что Путин следит за ситуацией с затоплением Политика, 12:50
Чемпион мира из России обвинил World Athletics в убийстве его карьеры Спорт, 12:44
De Tijd узнала о подозрениях ЦРУ против Украины из-за «Северных потоков» Политика, 12:34
На Украине заявили, что Каховское водохранилище потеряло более трети воды Политика, 12:25
Как быстро отыскать нужную вещь при огромном выборе в магазинах офпрайс РБК и Familia, 12:20
Главу МЧС Казахстана уволили после крупного лесного пожара Политика, 11:54
Производитель Zewa и Libresse продал бизнес в России Бизнес, 11:49
Подрыв «Северных потоков» ,  
0 

De Tijd узнала о подозрениях ЦРУ против Украины из-за «Северных потоков»

De Tijd: ЦРУ сообщила Бельгии о подозрениях против Украины из-за взрывов Nord Stream
США уведомили Бельгию, что Киев мог иметь отношение к взрывам на «Северных потоках», пишет издание. Официальный Брюссель от комментариев отказался. Ранее WP писала, что США еще до взрывов узнали о планах Киева провести диверсию
Пустой морской дымовой буй, найденный недалеко от газопровода &laquo;Северный поток-2&raquo; в Балтийском море
Пустой морской дымовой буй, найденный недалеко от газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море (Фото: Kenneth S Larsen / Danish Ministry of Defence / Reuters)

ЦРУ после взрывов на трубопроводах «Северный поток» передало бельгийской разведке ADIV информацию, согласно которой Украина могла быть причастна к диверсии. Об этом пишет De Tijd со ссылкой на информированные источники.

Американская спецслужба не раскрыла источник информации. Бельгийское Минобороны от комментариев отказалось: «Мы не сообщаем о работе нашей разведки и контактах нашей разведки с партнерскими службами».

Ранее источники The Washington Post сообщали, что власти США за несколько месяцев до инцидента узнали о планах Украины подорвать газопроводы с помощью небольшой группы водолазов. Эти сведения Вашингтон получил от одной из европейских разведок, говорилось в статье.

Согласно разведданным, все причастные к операции подчинялись непосредственно украинскому главкому Валерию Залужному, а президент Владимир Зеленский об операции не знал. WP отмечала, что неосведомленность Зеленского дала ему возможность не врать, отрицая свою причастность к диверсии.

Власти Украины официально отвергают свою причастность к взрывам, которые произошли в прошлом сентябре. «Я — президент, и я отдаю соответствующие приказы. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не поступил», — настаивает Зеленский.

Российские власти также считают, что Украина к взрывам не имеет отношения. Рассуждения об этом президент Владимир Путин называет чушью. Во взрывах он винит «англосаксов», утверждая, что после санкций те «перешли к диверсиям — невероятно, но факт». США и Великобритания отвергали свою причастность к взрывам.

Читайте на РБК Pro
Как подружиться с будущим «я» и почему это важно — New Scientist
10 тыс. новинок: как изменился ассортимент сетей за год
Джордж Сорос: «Я хочу согнуть арку истории в нужном направлении»
Почему днем пить алкоголь может быть опаснее, чем вечером
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Северный поток США ЦРУ Бельгия
Материалы по теме
Берлин получил новые улики против Польши и Украины по взрывам Nord Stream
Политика
Дания назвала причину «толчков» в районе диверсии на «Северных потоках»
Общество
Зеленский заявил, что никогда бы не дал приказ взорвать «Северные потоки»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter