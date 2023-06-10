Джонсон ушел из парламента Британии из-за расследования о вечеринках

Бывший британский премьер Джонсон ушел из парламента из-за расследования, связанного с вечеринками во время локдауна. Он заявил, что его пытаются «вытеснить» и планируют использовать судебное разбирательство для этого

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон сложил полномочия депутата парламента от Аксбриджа и Южного Рейслипа. Об этом сообщил сам политик.

Он рассказал, что инициировал немедленные дополнительные выборы. «Очень печально покидать парламент — по крайней мере, на данный момент, — но прежде всего я сбит с толку и потрясен тем, что меня могут выгнать», — говорится в заявлении Джонсона (цитата по Reuters).

Экс-премьер заявил, что получил письмо от комитета парламента, который расследует, солгал ли он депутатам по поводу вечеринок во время локдауна в пандемию коронавируса. «В нем ясно дается понять — к моему большому изумлению — что они полны решимости использовать судебное разбирательство против меня, чтобы изгнать меня из парламента», — добавил Джонсон.

Он отметил, что его «вытесняет крошечная горстка людей, не имея никаких доказательств, подтверждающих их утверждения, и без одобрения даже членов Консервативной партии, не говоря уже о более широком электорате».

Скандал, получивший название Partygate, начался после того, как британские СМИ опубликовали информацию о том, что в резиденциях премьера в Уайтхолле и на Даунинг-стрит проходили вечеринки для членов правительства и других должностных лиц, тогда как в стране действовал локдаун и подобные мероприятия были запрещены.

По версии полиции, речь шла о 12 вечеринках, в расследовании правительства говорилось о 16. 6 июня прошлого года фракция Консервативной партии провела голосование по вопросу о недоверии Борису Джонсону. Инициаторами процедуры стали более 50 депутатов — однопартийцев премьера. По итогам голосования 211 парламентариев выступили против предъявления вотума недоверия премьер-министру, 148 проголосовали «за».

Сам Джонсон дважды публично извинялся за участие в вечеринках (при этом он присутствовал не на всех мероприятиях). В мае 2022-го он частично признал свою вину, но отказался уходить в отставку. «Это не значит, что я не беру на себя ответственность за все, что произошло. Я горько сожалею об этом», — подчеркнул политик.

В прошлом году на фоне еще одного скандала, на этот раз с назначением обвиняемого в сексуальных домогательствах политика, и последующей отставки нескольких десятков министров, Джонсон ушел с поста премьера. Западные СМИ не раз писали, что он может занять должность генсека НАТО. Полномочия действующего главы альянса Йенса Столтенберга истекают осенью этого года. Сам Джонсон также заявлял, что считает себя кандидатом на этот пост.