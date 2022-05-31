Вучич заявил об отсутствии у Сербии антизападного или русофобского курса

Вступивший на второй срок Вучич отметил, что Сербия ведет себя согласно принципам международного права и может однозначно осудить его нарушения. Он также назвал нейтралитет путем в будущее для страны

Александр Вучич (Фото: Darko Vojinovic / AP)

Сербия не допускает ни антизападного, ни русофобского поведения и гордится этим, заявил вступивший на второй срок президент Александр Вучич после принесения присяги в парламенте страны, передает RTV.

Вучич отметил, что также гордится Сербией, которая сегодня ведет себя в соответствии с принципами международного публичного права и может однозначно и ясно осудить его нарушения.

«Здесь приветствуются и Достоевский, и Шекспир, и Гете, и Хемингуэй, и этим Сербия может гордиться, даже если будет редкой страной в нынешнем мире», — сказал Вучич.

Он добавил, что Сербия остается островом, окруженным НАТО. «Везде вокруг нас страны, в которых находится НАТО. Нет ни одной страны, которая не в НАТО, Сербия как малый остров. Некоторые называют это проблемой. Какая проблема в том, что верите своему народу, героическим генам своих граждан и что мы в состоянии защищать нашу землю и хотим иметь право защищать свои границы, свою страну, иметь своих военных и защищать свое небо», — сказал он.

Президентские и парламентские выборы прошли в Сербии 3 апреля, на них Вучича переизбрали на второй срок с результатом 60%, его Сербская прогрессивная партия получила 43% голосов. Его соперник от оппозиционной коалиции «Единая Сербия» Здравко Понош, набрал 17% голосов, коалиция — 13%.

Вучич ранее неоднократно говорил о нейтралитете Сербии, однако отмечал, что ее путь направлен в ЕС. При этом Белград не намерен «топтать свою дружбу, которая у нее есть на Востоке», отмечал он. Сербия также отказалась от введения санкций против России, однако, по словам президента, ей это дорого обходится. Белград будет сопротивляться введению ограничений против России, «до тех пор, пока может». Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме Вучичу указал, что его внешняя политика независима, а партнерские отношения между странами «отвечают интересам братских народов России и Сербии».

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При этом премьер Сербии Ана Брнабич в мае сравнила действия России на Украине и стран Запада в отношении Сербии в 1999 и 2008 годах. «Когда великие державы выбирают, какую резолюцию ООН полностью соблюдать, а какую нарушить, тогда возникает международный правопорядок, основанный на верховенстве силы. Россия сегодня делает то, что некоторые другие страны сделали с нами в 1999 и 2008 годах», — сказала тогда Брнабич. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такое сравнение неуместным.





