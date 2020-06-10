Украинские силовики сообщили о возможности ареста Порошенко

Петр Порошенко (Фото: РИА Новости)

Бывший президент Украины, а ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко может быть взят под стражу, об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины (ГБР).

«Сейчас следователи ГБР решают вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении ведомства.

Агентство УНИАН со ссылкой на Офис генерального прокурора сообщает, что Порошенко подозревается в том, что в 2018 году «путем издания явно преступного приказа» склонил главу Службы внешней разведки Украины к превышению тем власти и служебных полномочий.

В ГБР сообщили, что уведомление о подозрении в совершении преступления было вручено Порошенко в здании ведомства по поручению генерального прокурора.

Сам Порошенко на своей странице в сети Facebook сообщил, что приехал в ГБР, чтобы «сказать им в глаза, что они нарушают законодательство, пытаются установить авторитарный режим в Украине», но ему «совершенно незаконно» попытались вручить уведомление о подозрении.