Порошенко вошел в тройку самых богатых граждан Украины
Украинский Forbes впервые с 2016 года составил рейтинг 100 богатейших бизнесменов страны. Об этом сообщает российская версия журнала.
На первом месте оказался предприниматель Ринат Ахметов, его состояние журнал оценил в $2,8 млрд. Составители рейтинга отмечают, что по сравнению с 2013 годом оно сократилось почти в шесть раз.
Вторую строку занял владелец группы «Интерпайп» Виктор Пинчук c состоянием $1,4 млрд. Замыкает тройку бывший президент Украины Петр Порошенко ($1,4 млрд).
Порошенко вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия: в 2014 году украинский Forbes поместил его на шестое место с состоянием $1,3 млрд. В 2015 году американская версия журнала перестала считать Порошенко долларовым миллиардером, а украинская оценила его состояние в $750 млн.