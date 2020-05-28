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Порошенко вошел в тройку самых богатых граждан Украины

«Forbes Украина» оценил состояние Порошенко в $1,4 млрд, в последний раз он попал в список в 2014 году. Журнал представил рейтинг ста богатейших людей Украины впервые с 2016 года
Фото: Adam Berry / Getty Images
Фото: Adam Berry / Getty Images

Украинский Forbes впервые с 2016 года составил рейтинг 100 богатейших бизнесменов страны. Об этом сообщает российская версия журнала.

На первом месте оказался предприниматель Ринат Ахметов, его состояние журнал оценил в $2,8 млрд. Составители рейтинга отмечают, что по сравнению с 2013 годом оно сократилось почти в шесть раз.

Вторую строку занял владелец группы «Интерпайп» Виктор Пинчук c состоянием $1,4 млрд. Замыкает тройку бывший президент Украины Петр Порошенко ($1,4 млрд).

Порошенко вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия: в 2014 году украинский Forbes поместил его на шестое место с состоянием $1,3 млрд. В 2015 году американская версия журнала перестала считать Порошенко долларовым миллиардером, а украинская оценила его состояние в $750 млн.

Доходы Порошенко за год увеличились в 95 раз
Политика
Петр Порошенко

В апреле 2019 года Порошенко, который тогда занимал пост президента Украины, подал декларацию о доходах. Из нее следовало, что в 2018 году он заработал в общей сложности 1,55 млрд грн, что в 95 раз больше суммы, о которой он отчитался годом ранее (16,3 млн грн, или $585 тыс.). Основа благосостояния Порошенко — это производитель кондитерских изделий Roshen. Во время предвыборной кампании он обещал продать предприятие, но выполнил обещание лишь на 20%, отмечает Forbes.

В новом рейтинге «Forbes Украина» оказались восемь человек, чье состояние оценивается не ниже $1 млрд. Замыкает список долларовых миллиардеров бывший акционер Приватбанка Игорь Коломойский ($1 млрд). На последнем, сотом месте списка с состоянием $95 млн оказался совладелец сети супермаркетов «Таврия В» Борис Музалев.

В августе 2015 года американский Forbes отозвал у украинской редакции лицензию на использование бренда. Компании UMH Group, которой принадлежала украинская версия, запретили использовать бренд Forbes, контент американского издания и доменное имя forbes.ua. Украинские СМИ отмечали, что это было связано с попаданием бизнесмена Сергея Курченко, которому подконтрольна UMH Group, в санкционный список США.

30 марта 2020 года американский Forbes объявил о перезапуске украинской версии, новым издателем станет украинское ООО «УЯВИ!» Печатная версия должна выйти в продажу весной, а онлайн-издание заработает во второй половине года.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Forbes, Украина, Петр Порошенко
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