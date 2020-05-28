Порошенко вошел в тройку самых богатых граждан Украины

«Forbes Украина» оценил состояние Порошенко в $1,4 млрд, в последний раз он попал в список в 2014 году. Журнал представил рейтинг ста богатейших людей Украины впервые с 2016 года

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Украинский Forbes впервые с 2016 года составил рейтинг 100 богатейших бизнесменов страны. Об этом сообщает российская версия журнала.

На первом месте оказался предприниматель Ринат Ахметов, его состояние журнал оценил в $2,8 млрд. Составители рейтинга отмечают, что по сравнению с 2013 годом оно сократилось почти в шесть раз.

Вторую строку занял владелец группы «Интерпайп» Виктор Пинчук c состоянием $1,4 млрд. Замыкает тройку бывший президент Украины Петр Порошенко ($1,4 млрд).

Порошенко вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия: в 2014 году украинский Forbes поместил его на шестое место с состоянием $1,3 млрд. В 2015 году американская версия журнала перестала считать Порошенко долларовым миллиардером, а украинская оценила его состояние в $750 млн.