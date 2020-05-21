Суд на Украине постановил начать расследование по делу Байдена

Суд удовлетворил жалобу на бездействие Генпрокуратуры в связи с невнесением ей сведений о правонарушении в Единый реестр досудебных расследований

Джо Байден (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Печерский районный суд в Киеве принял решение, обязывающее Генеральную прокуратуру начать следствие по делу о возможном вмешательстве бывшего вице-президента США Джо Байдена в деятельность бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, сообщает «112 Украина».

Постановление суда опубликовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

В документе говорится, что жалоба на бездействие Генпрокуратуры в связи с невнесением ей сведений о правонарушении в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) подлежит удовлетворению.

«Обязать компетентное лицо <...> внести в ЕРДР краткое изложение фактических обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения гражданина Соединенных Штатов Америки, бывшего вице-президента США», — говорится в постановлении суда.

19 мая внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил, что передал в генпрокуратуру для регистрации уголовного производства записи разговоров, участники которых обсуждают отставку бывшего генерального прокурора Виктор Шокина.