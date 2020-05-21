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Суд на Украине постановил начать расследование по делу Байдена

Суд удовлетворил жалобу на бездействие Генпрокуратуры в связи с невнесением ей сведений о правонарушении в Единый реестр досудебных расследований
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Печерский районный суд в Киеве принял решение, обязывающее Генеральную прокуратуру начать следствие по делу о возможном вмешательстве бывшего вице-президента США Джо Байдена в деятельность бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, сообщает «112 Украина».

Постановление суда опубликовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

В документе говорится, что жалоба на бездействие Генпрокуратуры в связи с невнесением ей сведений о правонарушении в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) подлежит удовлетворению.

«Обязать компетентное лицо <...> внести в ЕРДР краткое изложение фактических обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения гражданина Соединенных Штатов Америки, бывшего вице-президента США», — говорится в постановлении суда.

19 мая внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил, что передал в генпрокуратуру для регистрации уголовного производства записи разговоров, участники которых обсуждают отставку бывшего генерального прокурора Виктор Шокина.

В Киеве представили запись разговора людей с голосами Байдена и Порошенко
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<p>Андрей Деркач</p>

Деркач отмечает, что разговоры об отставке Шокина в увязке с выделением властями США Украине кредитных гарантий на сумму $1 млрд и о соглашениях вели в 2015–2016 годах люди с голосами, похожими на голоса тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепартамента США Джона Керри.

Генпрокуратура Украины пересмотрит дело Burisma
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Руслан Рябошапка

В США политические противники Байдена, который станет противником Дональда Трампа на предстоящих осенью 2020 года президентских выборах, обвиняют его в коррупции — будучи вице-президентом США, он покровительствовал бизнесу своего сына Хантера в Китае и на Украине, утверждают они. Байден-старший занимал пост вице-президента США в 2009–2017 годах и в том числе развивал связи с Украиной, а младший с 2014 по 2019 год входил в совет директоров крупнейшей независимой газодобывающей украинской компании Burisma Holdings. Сторонники Трампа считают, что Байден-старший требовал у занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина, так как Генпрокуратура в то время вела несколько дел в отношении Burisma.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Украина, Джо Байден, Петр Порошенко
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