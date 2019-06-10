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В офисе Зеленского потребовали реакции ГПУ на поездки Медведчука в Россию
По словам пресс-секретаря Зеленского, в администрации удивлены отсутствием реакции Генпрокурора на поездку в Россию Медведчука и Бойко. В надзорном ведомстве указывают на то, что этим делом должны заниматься в СБУ
Дмитрий Медведев, Юрий Бойко и Виктор Медведчук (слева направо) (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что администрацию главы государства удивляет тот факт, что генпрокурор Юрий Луценко не отреагировал на поездки в Россию лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука, пишет УНИАН.

«Нас удивляет то, что генеральный прокурор Украины никак не отреагировал на то, что украинский парламентарий Юрий Бойко, а также украинский гражданин Медведчук ездили уже дважды в страну-агрессор», — сказала Мендель на брифинге.

В свою очередь, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что уголовными производствами по делу о госизмене занимается Служба безопасности Украины (СБУ), глава которой находится в непосредственном подчинении президента.

«Это в полной мере касается и дела о возможной государственной измене Виктора Медведчука. ГПУ с февраля этого года ждет от СБУ заключений экспертизы», — заявила Сарган и добавила, что в связи с этим Луценко написал письмо и.о. главы СБУ Ивану Баканову.

На странице СБУ в Facebook позже сообщили, что изучают обстоятельства визита Бойко и Медведчука в Москву в марте 2019 года, суд несколько месяцев назад назначил лингвистическую экспертизу и поручил ее проведение Киевского научно-исследовательскому институту судебных экспертиз, на данный момент экспертиза не окончена.

«Ждем результатов экспертизы для предоставления правовой оценки действий Медведчука и Бойко во время визита в РФ», — заявили в СБУ.

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Бойко и Медведчук за последние несколько месяцев дважды были в России — в марте они встретились в подмосковных Горках с премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. После этого Луценко обещал открыть дело о незаконном пересечении границы.Тогда Миллер допустил, что в случае заключения нового контракта на поставку российского газа в Украину, его цена для конечного потребителя может снизиться.

Позже Госбюро расследований Украины (ГБР) открыло уголовное производства в отношении сотрудников Госпогранслужбы и Государственной авиационной службы Украины. В ведомстве заявили, что речь идет о возможном злоупотреблении властью и служебным положением при выдаче разрешений на пересечение воздушной границы.

Во второй раз Медведчук и Бойко приехали в Россию в июне, они встретились с Миллером в рамках ПМЭФ. Глава «Газпрома» заявил, что российская сторона готова начать переговоры с Киевом по подготовке соглашения о поставках российского газа, «которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя». В украинском «Нафтогазе» ответили, что пойдут на переговоры с Россией только при участии в диалоге третьей стороны — Евросоюза.

Автор: Константин Нагаев
Теги: президент Украины, Юрий Луценко, Виктор Медведчук, Юрий Бойко
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