В офисе Зеленского потребовали реакции ГПУ на поездки Медведчука в Россию

По словам пресс-секретаря Зеленского, в администрации удивлены отсутствием реакции Генпрокурора на поездку в Россию Медведчука и Бойко. В надзорном ведомстве указывают на то, что этим делом должны заниматься в СБУ

Дмитрий Медведев, Юрий Бойко и Виктор Медведчук (слева направо) (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что администрацию главы государства удивляет тот факт, что генпрокурор Юрий Луценко не отреагировал на поездки в Россию лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука, пишет УНИАН.

«Нас удивляет то, что генеральный прокурор Украины никак не отреагировал на то, что украинский парламентарий Юрий Бойко, а также украинский гражданин Медведчук ездили уже дважды в страну-агрессор», — сказала Мендель на брифинге.

В свою очередь, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что уголовными производствами по делу о госизмене занимается Служба безопасности Украины (СБУ), глава которой находится в непосредственном подчинении президента.

«Это в полной мере касается и дела о возможной государственной измене Виктора Медведчука. ГПУ с февраля этого года ждет от СБУ заключений экспертизы», — заявила Сарган и добавила, что в связи с этим Луценко написал письмо и.о. главы СБУ Ивану Баканову.

На странице СБУ в Facebook позже сообщили, что изучают обстоятельства визита Бойко и Медведчука в Москву в марте 2019 года, суд несколько месяцев назад назначил лингвистическую экспертизу и поручил ее проведение Киевского научно-исследовательскому институту судебных экспертиз, на данный момент экспертиза не окончена.