На Украине завели дело против пустивших Бойко и Медведчука в Россию служб

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,37 +0,20 EUR Бирж. 73,21 +0,14 Brent 69,37 +1,11% USD Нал. 66,09 64,87 EUR Нал. 74,02 72,67 USD ЦБ 65,47 +0,06 EUR ЦБ 73,32 -0,18 EUR/USD 1,1209 0,0000 BTC/USD Бирж. 4 785,50 +586,68 IMOEX 2 527,77 +0,26% RTSI 1 216,20 +0,16% DJIA 26 164,95 -0,36% Nasdaq 7 842,44 +0,17%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Walmart $115 (+17,67%) прогноз Jefferies к 19.02.20 Купить
Лента ₽242,05 (+5,42%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Walmart $115 (+17,67%) прогноз Jefferies к 19.02.20 Купить
Лента ₽242,05 (+5,42%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 65,47 (+0,06) Quote, 13:17
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 73,32 (-0,18) Quote, 13:17
ЦБ предложил комплекс мер по борьбе с черными кредиторами Финансы, 20:41 Уволенная за слова о молодежи чиновница нашла новую работу Общество, 20:38 Минобороны указало ОЗХО на нестыковки в докладе о химатаке в Думе Общество, 20:26 Mercedes отказался снижать цены после запуска российского завода Авто, 20:14 На Украине завели дело против пустивших Бойко и Медведчука в Россию служб Политика, 20:14 Россия предупредила ВТО о возможном вводе ограничений для товаров из ЕС Экономика, 20:10 Насколько вы склонны рисковать деньгами: тест РБК и Сбербанк, 20:02 Власти купили семье написавшей письмо Путину девочки дом в новом районе Общество, 20:02 СМИ узнали о найденном в Военно-космической академии пакете с бомбой Общество, 19:53 Минобороны сообщило о пострадавших при взрыве в академии в Петербурге Общество, 19:40 Московские школы после отравлений подали иск к поставщику питания Общество, 19:38 Суд отклонил иск Балтийского завода о новых контрактах из-за роста НДС Бизнес, 19:21 Захарова ответила на сообщение Киева об укреплениях на границе с Россией Политика, 19:18 Доходы мировой музыкальной индустрии превысили $19 млрд Бизнес, 19:07
Политика ,  
0 
На Украине завели дело против пустивших Бойко и Медведчука в Россию служб
Уголовное дело после визита в Москву Юрия Бойко и Виктора Медведчука завели не против самих украинских политиков, а против выпустивших их с территории Украины служб — пограничной и авиационной
Юрий Бойко и Виктор Медведчук (слева направо) (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное производство в отношении сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы после визита в Россию политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука. Об этом «Украинской правде» сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Уголовное производство было открыто по подозрению в злоупотреблении властью или служебным положением при предоставлении разрешений на пересечение воздушной границы Украины в направлении Российской Федерации (ч. 1 ст. 364 УК Украины), уточняет издание.

«Исследуется вопрос о законности предоставления разрешений соответствующему воздушному судну, и будет дана правовая оценка этим фактам», — уточнили в ГБР, добавив, что следственные действия не завершены.

Народный депутат Юрий Бойко и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 22 марта встретились в подмосковных Горках с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Политика
Медведчук попросил Медведева начать прямые поставки газа Украине

В ходе переговоров стороны обсуждали вопросы сотрудничества между Киевом и Москвой, в том числе газовый вопрос.

После этого премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил проверить законность визита украинских политиков в Россию. Он напомнил, что закон запрещает прямое авиасообщение между Россией и Украиной.

«[Это] поручение правительства — Госавиаслужба, Укравиарух, пограничники, все — проверить, кто действовал, в каких пределах и где были допущены нарушения закона Украины», — заявил Гройсман, выступая на заседании правительства.

Мнение
Георгий Чижов Не только выборы: зачем Бойко и Медведчук ездили в Москву

В ответном выступлении генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал открыть уголовное производство о незаконном пересечении границы.

Представитель Госпогранслужбы Олег Слободян ранее пояснял, что инспекторы службы обладают полномочиями только проверять документы, дающие право на пересечение границы, а вопрос разрешения на вылет воздушных транспортных судов относится к компетенции другого ведомства.

«Если документы действительны и в отношении данного гражданина нет ограничений в пересечении границы со стороны других правоохранительных органов, он может пересечь границу», — отметил Слободян.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Юрий Бойко, Виктор Медведчук, уголовное дело
Материалы по теме
Медведчук посоветовал Зеленскому не расслабляться во втором туре выборов
Политика
Луценко пообещал открыть дело после визита Бойко и Медведчука в Россию
Политика
Порошенко впервые прокомментировал переговоры Бойко и Медведчука в Москве
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter