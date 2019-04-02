На Украине завели дело против пустивших Бойко и Медведчука в Россию служб

На Украине завели дело против пустивших Бойко и Медведчука в Россию служб

Уголовное дело после визита в Москву Юрия Бойко и Виктора Медведчука завели не против самих украинских политиков, а против выпустивших их с территории Украины служб — пограничной и авиационной

Юрий Бойко и Виктор Медведчук (слева направо) (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное производство в отношении сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы после визита в Россию политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука. Об этом «Украинской правде» сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Уголовное производство было открыто по подозрению в злоупотреблении властью или служебным положением при предоставлении разрешений на пересечение воздушной границы Украины в направлении Российской Федерации (ч. 1 ст. 364 УК Украины), уточняет издание.

«Исследуется вопрос о законности предоставления разрешений соответствующему воздушному судну, и будет дана правовая оценка этим фактам», — уточнили в ГБР, добавив, что следственные действия не завершены.

Народный депутат Юрий Бойко и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 22 марта встретились в подмосковных Горках с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.