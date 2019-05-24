Виктор Медведчук заявил о сложении полномочий переговорщика по Донбассу

По словам политика, он не может представлять интересы новой власти из-за разногласий с Владимиром Зеленским. В администрации президента Украины уже говорили, что не видят Медведчука в роли переговорщика

Виктор Медведчук (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил изданию «Взгляд», что не намерен представлять интересы команды президента Украины Владимира Зеленского на переговорах с Россией.

«Позиция господина Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит моему мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий», — сказал Медведчук.

Накануне глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что команда Зеленского и сам глава государства не видят Медведчука своим переговорщиком. «Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его со своей — это их выбор», — сказал Богдан в эфире телеканала «1+1» (цитата по ТСН).

Ведущий спросил у Богдана, есть ли смысл в переговорах с Россией, если она отрицает свое присутствие в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Глава администрации ответил, что в Донецке и Луганске тоже живут украинцы, и добавил, что, поскольку ДНР и ЛНР «не принимают решения самостоятельно», переговоры нужно вести с Москвой.