Миллер пообещал удешевление газа для украинцев в случае нового контракта

«Газпром» готов провести переговоры по заключению прямого контракта на поставку российского газа на Украину. Об этом заявил председатель правления компании Алексей Миллер на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с украинскими политиками. Трансляцию мероприятия вел канал Newsone.

Миллер заметил, что пока рано судить о конечной цене газа по контракту. Тем не менее, он полагает, что она будет существенно ниже. «Зная запредельный уровень, заоблачный уровень цен для конечных потребителей, который есть сегодня на украинском рынке, можно абсолютно точно сказать, что по новому контракту прямых поставок российского газа на украинский рынок цена для конечного потребителя на Украине будет где-то на четверть ниже нынешнего уровня», — заметил он.

Также Миллер добавил, что «Газпром» готов продолжить транзит газа через территорию Украины в страны Европы, продлив действующий контракт, а также стать участником газотранспортного консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.

Ранее на встрече глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сказал Медведеву, что Украине нужны прямые поставки газа из России. По его словам, российский газ поставляют на Украину из Европы через посредников, что приводит к увеличению цены почти на $100. Сложившуюся ситуацию он назвал «абсолютно ненормальной».