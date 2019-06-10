Наблюдатели ОБСЕ заявили о нарушениях свобод на выборах в Казахстане

Наблюдатели ОБСЕ заявили о нарушениях свобод на выборах в Казахстане

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировали на прошедших накануне выборах президента в Казахстане «абсолютные нарушения фундаментальных свобод». Об этом, выступая на пресс-конференции в столице республики, заявил специальный координатор и глава миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Георгий Церетели. Трансляция этого мероприятия велась на официальной странице организации в Facebook и на ее сайте.

О претензиях к процедурной части голосования он не сообщил, отметив однако, что для участия в президентской гонке кандидаты должны были соответствовать «строгим критериям».

Особое внимание на прошедших выборах наблюдатели, по словам Церетели, обратили на массовые задержания участников мирных протестов. Демонстранты призывали бойкотировать выборы. Эксперты, продолжил спецкоординатор ОБСЕ, наблюдали во время выборов «давления на критические массы».

«В то время, как в голосовании принимали участие семь кандидатов из разных политических партий и ассоциаций и в первый раз участвовала женщина, мы видели ограничения политической воли и свободы», — сказал Церетели. Мирные протесты, которые прошли накануне в крупных городах, «были подавлены правоохранительными органами», добавил он, заметив, что это привело к многочисленным задержаниям.