Согласно экзитполам, на президентских выборах в Казахстане победу одержал кандидат от правящей партии Касым-Жомарт Токаев. Как голосовали избиратели и что предлагали им кандидаты — в материале РБК

Нурсултан Назарбаев (слева) и Касым-Жомарт Токаев (Фото: Владислав Воднев / Sputnik / РИА Новости)

Касым-Жомарт Токаев побеждает в первом туре. Это следует из опубликованных в воскресенье, 9 июня, данных экзитполов. По данным опроса, проведенного институтом «Общественное мнение», Токаев набирает 70,13% голосов избирателей, на втором месте оппозиционный кандидат Амиржан Косанов — с 15,39%. По данным другого исследования, Токаев может рассчитывать на 69,94% голосов, сообщил директор научно-исследовательского центра «Молодежь» Талгат Калиев. Явка на выборах, по предварительным данных ЦИК, составила 77,4%.

Состоявшиеся выборы — первые, в которых не принял участие Нурсултан Назарбаев. 19 марта этого года первый президент страны ушел в отставку с поста главы государства после 30 лет руководства страной. Своим преемником он выбрал Токаева, а сам возглавил Совет безопасности.

Кто такой Касым-Жомарт Токаев Токаеву 65 лет. Его отец Кемель Токаев был известным в Казахстане писателем. Токаев — выпускник МГИМО, по окончании которого работал в советских посольствах в Сингапуре и Пекине.



В 1992 году его назначили замминистра иностранных дел Казахстана, а в 1994-м он возглавил МИД республики. В 1999 году стал заместителем премьер-министра, а затем и премьер-министром Казахстана. Этот пост он занимал до 2002 года, затем подал в отставку и вернулся в МИД, где снова занял должность главы ведомства и оставался на ней до 2007 года. Был генеральным секретарем Конференции по разоружению ООН. С 2013 по март 2019 года являлся председателем сената парламента Казахстана.

Поддержка Назарбаева стала важным фактором победы Токаева, сказал РБК политолог Талгат Калиев: «Он стал гарантом стабильности, гарантом того, что хуже не будет». За время независимости в стране возникли в целом стабильные, безопасные условия для жизни, люди боятся это потерять, объясняет он. «Запрос на новые позитивные изменения, безусловно, есть, но народ не хочет, чтобы они проходили радикально и опасается нестабильности, в том числе внутри элит», — отмечает политолог.

Второй фактор, почему конкурентам оказалось сложно противостоять Токаеву, — разрозненность оппозиции, говорит Калиев. Навязать борьбу Токаеву мог бы кандидат от движения «Судьба нации» Амиржан Косанов, однако его не поддержал другой критик власти — беглый казахстанский бизнесмен Мухтар Аблязов. Предприниматель призывал сторонников бойкотировать нелегитимные, по его мнению, выборы и критиковал Косанова за участие в них. «Кампания Аблязова против Косанова ударила по рейтингу последнего, но если бы они выступили единым фронтом, ситуация могла бы сложиться иначе», — отметил Калиев.