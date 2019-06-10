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Как в Казахстане выбирали президентом не Назарбаева Экзитполы предсказали победу Касым-Жомарта Токаева
Согласно экзитполам, на президентских выборах в Казахстане победу одержал кандидат от правящей партии Касым-Жомарт Токаев. Как голосовали избиратели и что предлагали им кандидаты — в материале РБК
Нурсултан Назарбаев (слева) и Касым-Жомарт Токаев  (Фото: Владислав Воднев / Sputnik / РИА Новости)

Касым-Жомарт Токаев побеждает в первом туре. Это следует из опубликованных в воскресенье, 9 июня, данных экзитполов. По данным опроса, проведенного институтом «Общественное мнение», Токаев набирает 70,13% голосов избирателей, на втором месте оппозиционный кандидат Амиржан Косанов — с 15,39%. По данным другого исследования, Токаев может рассчитывать на 69,94% голосов, сообщил директор научно-исследовательского центра «Молодежь» Талгат Калиев. Явка на выборах, по предварительным данных ЦИК, составила 77,4%.

Состоявшиеся выборы — первые, в которых не принял участие Нурсултан Назарбаев. 19 марта этого года первый президент страны ушел в отставку с поста главы государства после 30 лет руководства страной. Своим преемником он выбрал Токаева, а сам возглавил Совет безопасности.

Кто такой Касым-Жомарт Токаев

Токаеву 65 лет. Его отец Кемель Токаев был известным в Казахстане писателем. Токаев — выпускник МГИМО, по окончании которого работал в советских посольствах в Сингапуре и Пекине.

В 1992 году его назначили замминистра иностранных дел Казахстана, а в 1994-м он возглавил МИД республики. В 1999 году стал заместителем премьер-министра, а затем и премьер-министром Казахстана. Этот пост он занимал до 2002 года, затем подал в отставку и вернулся в МИД, где снова занял должность главы ведомства и оставался на ней до 2007 года. Был генеральным секретарем Конференции по разоружению ООН. С 2013 по март 2019 года являлся председателем сената парламента Казахстана.

Поддержка Назарбаева стала важным фактором победы Токаева, сказал РБК политолог Талгат Калиев: «Он стал гарантом стабильности, гарантом того, что хуже не будет». За время независимости в стране возникли в целом стабильные, безопасные условия для жизни, люди боятся это потерять, объясняет он. «Запрос на новые позитивные изменения, безусловно, есть, но народ не хочет, чтобы они проходили радикально и опасается нестабильности, в том числе внутри элит», — отмечает политолог.

Второй фактор, почему конкурентам оказалось сложно противостоять Токаеву, — разрозненность оппозиции, говорит Калиев. Навязать борьбу Токаеву мог бы кандидат от движения «Судьба нации» Амиржан Косанов, однако его не поддержал другой критик власти — беглый казахстанский бизнесмен Мухтар Аблязов. Предприниматель призывал сторонников бойкотировать нелегитимные, по его мнению, выборы и критиковал Косанова за участие в них. «Кампания Аблязова против Косанова ударила по рейтингу последнего, но если бы они выступили единым фронтом, ситуация могла бы сложиться иначе», — отметил Калиев.

Нурсултан Назарбаев счел выборы конкурентными, подчеркнув, что кандидатам удалось отразить в своих кампаниях желания граждан. «В выборах участвуют 7 кандидатов, это признак того, что в нашей стране существует политическая конкуренция. Кандидаты представляют интересы различных общественных групп и объединений», — отметил он.

Однако некоторые казахстанцы посчитали выборы нелегитимными. В воскресенье около ста человек собрались в центре Нур-Султана (бывшая Астана) на митинг против выборов, сетуя, что их исход был заранее предрешен. «Я голосовал за Косанова, но в целом поддерживаю даже не его конкретно, а смену власти, лишь бы не «нуротановские» [представители правящей партии]», — сказал РБК один из сторонников протестующих, 37-летний экономист Яркын.

О чем спорили кандидаты

Предвыборная кампания стартовала 11 мая. Всего в выборах приняли участие семь претендентов, среди них первая в истории страны кандидат-женщина Дания Еспаева. Депутата парламента, которой 58 лет, выдвинула партия «Ак жол». Еспаева обещала защищать права предпринимателей и ускорить в стране рыночные реформы. Тот факт, что она женщина, только сыграл ей на руку, сказала она на встрече с журналистами в воскресенье: «Я принадлежу к большей части населения в стране, и это мне помогает». В политической части программы она предлагала укрепить полномочия парламента и ввести выборы мэров и глав регионов (акимов), которые в настоящее время назначаются главой государства. В экономике Еспаева настаивала на необходимости помощи развитию частного бизнеса, в том числе упрощения ему доступа к кредитованию.

Программа Токаева основывалась на трех декларируемых им принципах — преемственность, справедливость, прогресс. Предложения президента охватывали самые различные сферы — от реформ судебной системы и борьбы с коррупцией до модернизации колледжей и доведения расходов на здравоохранение до 5% ВВП. Таким образом Токаев обещал сберечь «ценности и достижения, обретенные за годы независимости под руководством первого президента Нурсултана Назарбаева».

Некоторые кандидаты выражали поддержку начатому Назарбаевым курсу, но указывали на необходимость изменений в конкретных сферах. Кандидат в президенты от партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков, например, призывал нарастить инвестиции в сельское хозяйство, а кандидат Амангельды Таспихов от Федерации профсоюзов Казахстана — предоставить больше прав рабочим. «Речь идет не об изменении курса, а о повышении его эффективности», — резюмировал в разговоре с журналистами Рахимбеков.

Оппозиционер Косанов фокусировался на предложениях по либерализации политической системы: защите свободы слова и СМИ, упразднении ограничений для регистрации и деятельности политических партий и борьбе с коррупцией путем публикации данных о госслужащих.

Кандидат от объединения «Орлы великой степи» Садыбек Тугел сделал центром кампании защиту национальной культуры и нравственности. На публичных мероприятиях, в том числе на дебатах, он появлялся только в чапане — национальном кафтане. Тугел также стал единственным кандидатом, который вел агитацию исключительно на казахском языке, тогда как его соперники также использовали русский и, в меньшей степени, английский. «Не будет родного языка — не будет и нашей нации», — сказал он РБК, подчеркнув, что при этом не собирается ограничивать права русскоговорящих казахстанцев. «Русский язык — мировой язык, на котором писали великие Пушкин и Достоевский, с ним ничего не случится, но меня беспокоит, что казахстанцы забывают свой государственный язык». В целях повышения нравственности Тугел обещал закрыть круглосуточные сауны, ночные клубы и букмекерские конторы.

Выборы без серьезных нарушений

Иностранные наблюдатели высоко оценили организацию выборов, заявив, что не усмотрели на них серьезных нарушений. «Выборы открывают новый этап строительства государства», — заявил в ходе брифинга в воскресенье наблюдатель от Польши, бывший вице-премьер Януш Пехочиньский. Российские наблюдатели, в число которых вошли в том числе депутат Госдумы Ирина Роднина и заместитель главного редактора ТАСС Михаил Гусман, также сочли процесс выборов прозрачным.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Казахстан, Нурсултан Назарбаев, президентские выборы
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