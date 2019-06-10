В Казахстане определились с датой инаугурации нового президента

Инаугурация президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева должна состояться в среду, 12 июня, если Центризбирком республики завершит к тому времени все необходимые процедуры. Об этом заявил сам Токаев на пресс-конференции, сообщает корреспондент РБК.

«Инаугурацию президента планируем провести 12 июня, если к этому времени Центральная избирательная комиссия справится с задачей обобщения итогов голосования и опубликует официальный отчет», — сказал избранный глава республики.

Он отметил, что дальше у него запланированы по графику встречи и мероприятия, на которых «желательно, чтобы <...> президент присутствовал в качестве облеченного полностью полномочиями».

Внеочередные президентские выборы прошли в Казахстане 9 июня. По предварительным данным ЦИК страны, Токаева поддержали 70,76% избирателей.