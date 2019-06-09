Полиция Алма-Аты задержала журналистов France-Presse и «Азаттык»

Сотрудники правоохранительных органов во время митингов в Алма-Ате задержали корреспондента информационного агентства Agence France-Presse (AFP) Кристофера Риколтона и корреспондента радиостанции «Азаттык» (казахстанский филиал «Радио Свобода»). Об этом Риколтон сообщил в своем Twitter.

В ситуацию вмешался заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко. Он позвонил журналистам и принес свои извинения, после чего полиция отпустила задержанных, сообщает портал Vlast.kz.

Риколтон также отметил, что аккредитационную карту и видеооборудование ему вернули, однако все фотографии и видео в полиции стерли. Сейчас журналисты пытаются восстановить снятые кадры.

По словам первого заместителя министра внутренних дел Казахстана Марата Кожаева, число задержанных в ходе несанкционированных митингов в Нур-Султане и Алма-Аты достигло около 500 человек. Он также отметил, что в ходе стычек пострадали трое полицейских.

Митинги проходили в городах Казахстана в день внеочередных президентских выборов. Всего за пост главы государства борются семь кандидатов. Лидером предвыборных опросов является действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.