Путин поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах в Казахстане. Об этом сообщается на сайте казахского лидера.

Токаев поблагодарил Путина за поздравления и заверил его в продолжении курса Казахстана на всестороннее сотрудничество с Россией. Он также поздравил российского лидера с предстоящим Днем России.

10 июня в Казахстане подводятся итоги выборов главы государства, прошедшие в воскресенье. По предварительным данным ЦИК, исполняющий обязанности президента Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов (более 6,5 млн граждан). На втором месте находится оппозиционный кандидат Амиржан Косанов (16,02%, или около 1,473 млн человек). Общая явка на выборах составила 77,4%.

Впервые в истории Казахстана в выборах главы республики не принимал участия первый президент страны Нурсултан Назарбаев. 19 марта он сложил с себя полномочия главы государства.