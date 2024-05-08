В Харькове прозвучали взрывы

В Харькове прозвучало два взрыва

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В Харькове с перерывом в несколько минут прозвучали два взрыва, передают «Суспiльне» и «РБК Украина».

По данным обоих изданий, первый взрыв прозвучал около 11:10 мск, второй — примерно в 11:23.

Информацию о взрывах подтвердил в телеграм-канале глава областной администрации Олег Синегубов. Деталей он не привел.

По сведениям сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, сейчас она объявлена на территории всей Харьковской области. Также сигналы звучат в Сумской, Полтавской областях и части районов Днепропетровской области.

В ночь на 8 мая в Харькове также звучали взрывы. Утром глава Минэнерго Герман Галущенко сообщил об атаках на энергообъекты в Полтавской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Министр после атак призвал украинцев экономно расходовать энергию, отметив особую важность «ответственного потребления в утренние и вечерние часы».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.