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Военная операция на Украине ,  
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В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Взрывы прозвучали в Одесской области, сообщили издания «Страна» и «Главком».

Около 13:50 в регионе объявили воздушную тревогу, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. Он попросил местных жителей оставаться в безопасных местах. Примерно в 14:25 тревогу отменили.

В Одесской области регулярно объявляют воздушную тревогу. В частности, 6 мая сирены включали дважды за день.

Власти Украины сообщили о повреждении складов в Одессе после взрывов
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

1 мая в регионе также прозвучали взрывы, после этого возник пожар, 13 человек пострадали, сообщил Кипер. По данным «Суспiльне», под удар попал склад, связанный с почтовой службой.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области прогремели взрывы

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Теги
Одесская область взрывы Воздушная тревога

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12+

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