В Одесской области прогремели взрывы

Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Взрывы прозвучали в Одесской области, сообщили издания «Страна» и «Главком».

Около 13:50 в регионе объявили воздушную тревогу, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. Он попросил местных жителей оставаться в безопасных местах. Примерно в 14:25 тревогу отменили.

В Одесской области регулярно объявляют воздушную тревогу. В частности, 6 мая сирены включали дважды за день.

1 мая в регионе также прозвучали взрывы, после этого возник пожар, 13 человек пострадали, сообщил Кипер. По данным «Суспiльне», под удар попал склад, связанный с почтовой службой.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.