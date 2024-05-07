В Одесской области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Одесской области, сообщили издания «Страна» и «Главком».
Около 13:50 в регионе объявили воздушную тревогу, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. Он попросил местных жителей оставаться в безопасных местах. Примерно в 14:25 тревогу отменили.
В Одесской области регулярно объявляют воздушную тревогу. В частности, 6 мая сирены включали дважды за день.
1 мая в регионе также прозвучали взрывы, после этого возник пожар, 13 человек пострадали, сообщил Кипер. По данным «Суспiльне», под удар попал склад, связанный с почтовой службой.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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