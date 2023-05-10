Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2023 году

Два пункта указа о военных сборах имеют гриф «для служебного пользования». В публичной части нет сроков сборов и числа людей, которых планируется призвать. Военные сборы проводятся ежегодно

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

На военные сборы в 2023 году будут призваны граждане, пребывающие в запасе. Указ президента Владимира Путина об этом опубликован на официальном портале правовой информации. Два пункта указа носят гриф «для служебного пользования». В публичной части нет данных о сроках этих сборов и о числе людей, которых на них призовут.

Военные сборы запасников — это плановое мероприятие, которое проводится каждый год. На основании президентского указа Минобороны готовит директиву, которая поступает в региональные военкоматы. После этого гражданам, находящимся в запасе, начинают рассылать повестки.

В марте в Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста в России. Документ предусматривает поэтапное увеличение нижнего предела призывного возраста: до 19 лет — с 1 января 2024 года, до 20 лет — с 1 января 2025 года и до 21 года — с 1 января 2026-го. Верхний предел призывного возраста предлагается поднять до 30 лет сразу — с 1 января 2024 года.

Как заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, после принятия этого законопроекта находящихся в запасе россиян старше 30 лет, как отслуживших, так и неслуживших, будут отправлять на военные сборы. В то же время его коллега и глава этого комитета генерал-полковник Андрей Картаполов такие сообщения назвал не связанными с реальностью. «Это мечты Виктора Ивановича Соболева», — сказал он.

С 1 апреля в России начался весенний призыв в армию. Он продлится до 15 июля, следует из указа президента. В вооруженные силы планируется набрать 147 тыс. человек. Набирать будут россиян в возрасте 18–27 лет.

В Генштабе заявили, что военнослужащих по призыву не будут направлять в зону спецоперации. В этом году оповещать призывников впервые будут в электронном виде.