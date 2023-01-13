Картаполов назвал нереальными сборы для неслуживших старше 30

С идеей отправить на военные сборы россиян старше 30 лет, не служивших в армии, выступил сегодня депутат Виктор Соболев. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов назвал это его «мечтами»

Андрей Картаполов (Фото: РИА Новости)

Заявления о том, что неслуживших россиян старше 30 лет будут отправлять на военные сборы для получения военно-учетной специальности, не связаны с реальностью, заявил РБК глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.

Ранее об идее отправлять таких граждан, а также тех, кто находится в запасе и не имеет военно-учетной специальности, на военные сборы после изменения призывного возраста сообщал депутат, член комитета по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. Он пояснял, что это нужно для того, чтобы такие люди не стали «пушечным мясом».

«Это мечты Виктора Ивановича Соболева, не связанные с реальностью никоим образом», — прокомментировал Картаполов.

Увеличить возраст призыва в армию с 18 до 21 года, а верхний порог — до 30 лет предложил ранее глава Минобороны Сергей Шойгу. Он считает, что это позволит укрепить безопасность России из-за желания НАТО увеличить военный потенциал у границ. Президент Владимир Путин «концептуально поддержал» эту идею.

Картаполов, оценивая предложение министра, пояснял, что смысл нововведений состоит в том, чтобы не призывать «вчерашнего школьника». «Сейчас ему исполняется 18 лет, он закончил 11-й класс, и если не поступил в высшее учебное заведение, то добро пожаловать в вооруженные силы. И он еще неоперившийся юноша, он ничего не видел в жизни, кроме папы с мамой и школы, — пояснял депутат. — А в случае повышения до 21 года у него пройдет 2,5–3 года после окончания школы. Он получит какую-то профессию, повзрослеет, станет самостоятельным. И после этого он станет более готовым для той же самой службы».

С Картаполовым соглашался и глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев: «Конечно, ему надо возмужать, освоиться и потом уже пойти в армию и законно отслужить год, который ему, согласно Конституции, полагается».

Переход на новую систему призывного возраста в России может начаться уже в весенний призыв, допускал глава думского комитета по обороне. Депутат пояснял, что на первых порах призыв может осуществляться по «смешанному типу», то есть под него будут подпадать люди в возрасте от 18 до 30 лет. Переход на новую систему, по его словам, может занять от года до трех лет. При этом Картаполов подчеркивал, что окончательное решение по функционированию новой системы призыва остается за Минобороны.