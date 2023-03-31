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Минобороны заявило о планах оповещать призывников в электронном виде

Генштаб: начали получать данные о призывниках в электронном виде
Ранее в электронном виде можно было лишь записаться добровольцем в зону военной операции на Украине. Генштаб заверил, что призывники в рамках весенней кампании будут служить на территории России
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Оповещение призывников в ходе весенней кампании впервые будет осуществляться в электронном виде, заявил представитель Генерального штаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский на брифинге.

«Учитывая положительный эффект проведенных мероприятий сотрудникам военных комиссариатов, поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде», — сообщил Цимлянский.

По словам представителя Генштаба, в случае, если технической возможности отправить оповещение призывнику не будет, ему вручат повестку. Цимлянский отметил, что ведомство учло положительный опыт, полученный в ходе проведения частичной мобилизации в 2022 году, когда граждане самостоятельно, через портал госуслуг, приходили добровольцами.

Весенний призыв на срочную службу начнется 1 апреля и продлится до 15 июля, в вооруженные силы планируется набрать 147 тыс. человек.

По словам представителя Генштаба, в ходе постановки на учет призывников в 2023-м году ведомство сформировало единую электронную базу данных. На военный учет поставили 700 тыс. юношей, добивил он.

Цимлянский заверил, что все новобранцы весеннего призыва будут служить на территории России и вовремя вернутся домой.

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21 сентября 2022 года президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в связи с военной операцией на Украине. Министр обороны Сергей Шойгу объяснил, что призыв затронет 300 тыс. россиян, которые имеют боевой опыт и служили в армии. 28 октября министр доложил Путину о завершении мобилизации.

В день старта мобилизации пресс-служба Минцифры сообщила, что повестки не будут рассылаться через портал госуслуг. На фоне информации о том, что сайт рассылает повестки, портал временно переставал работать. 4 октября Минцифры открыло сервис «Стать добровольцем» на сайте госуслуг, через него пользователи подавали заявление на участие в спецоперации.

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Мир Ландау
Генштаб Минобороны повестки весенний призыв
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