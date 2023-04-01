В армию планируется призвать 147 тыс. человек. Они не будут отправляться в зону военной операции, сообщили в Генштабе

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России начался весенний призыв в армию. Он должен пройти с 1 апреля по 15 июля, следует из указа, который подписал президент России Владимир Путин.

В вооруженные силы планируется набрать 147 тыс. человек. Набирать будут россиян в возрасте 18–27 лет.

В Генштабе 31 марта заявили, что военнослужащих по призыву не будут направлять в зону военной операции. Кроме того, в Генштабе заявили, что призывников будут оповещать в электронном виде.

Во время последнего весеннего призыва президент ставил цель призвать 134,5 тыс. человек, осеннего — 120 тыс. Тогда призыв из-за частичной мобилизации вместо 1 октября начался с 1 ноября и продлился до 31 декабря.

В марте в Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста в России: нижней планки — с 18 до 21 года, верхней — с 27 до 30 лет. Нижняя планка будет увеличиваться постепенно: до 19 лет с 1 января 2024 года, до 20 лет с 1 января 2025 года и до 21 года с 1 января 2026 года. Верхний предел призывного возраста предлагается поднять до 30 лет сразу — с 1 января 2024 года.

Законопроект еще не рассмотрен, на этот призыв планки остаются неизменными.