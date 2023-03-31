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В Генштабе исключили отправку призывников в зону военной операции

Контр-адмирал Цимлянский: призывников не отправят в зону военной операции на Украине
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Военных, которые подлежат весеннему призыву, не будут направлять в зону военной операции на Украине, сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский в эфире телеканала «Россия-24».

«Ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону специальной военной операции», — сказал Цимлянский (цитата по ТАСС).

По его словам, для «решения поставленных задач» российским властям хватит контрактников, мобилизованных граждан и добровольцев, которых уже набрали.

Цимлянский 31 марта также говорил, что все призывники в этом году будут служить в пунктах постоянной дислокации, которые расположены на территории России. Треть из них направят в учебные соединения и части на срок до пяти месяцев. Там, по его словам, они будут обучаться управлению военной техникой и получат военно-учетную специальность. После этого их направят в войска. Прошедших срочную службу уволят в запас.

Он также подчеркнул, что Генштаб не планирует проводить вторую волну мобилизации. По его данным, число граждан, которые хотят служить по контракту, «значительно увеличилось», поэтому Минобороны расширяет сеть пункта отбора контрактников и набирает больше инструкторов для работы с кандидатами.

В этом году срочники будут проходить службу с 1 апреля до 15 июля. В рамках него планируется призвать 147 тыс. человек. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В марте в Государственную думу внесли проект закона, которым предлагается повысить призывной возраст. Нижней планки с 18 до 21 года, верхней — с 27 до 30 лет. Верхнюю планку предлагают поднять сразу, с 1 января 2024 года.

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