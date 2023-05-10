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Гладков сообщил о погибшем после обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Гладков: раненный при обстреле Шебекино мужчина скончался
Об обстреле Шебекино и ранении одного человека Гладков сообщил утром. Позднее глава региона заявил, что раненый осколком мужчина скончался в машине скорой помощи
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

После обстрела города Шебекино в Белгородской области мужчина получил серьезные ранения и скончался в машине скорой помощи, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Об обстреле Шебекино и осколочном ранении одного человека глава региона сообщил ранее. По словам Гладкова, обстрел начался, когда он выезжал из города.

«К большому горю, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. У него была открытая черепно-мозговая травма. Соболезнования родным и близким погибшего», — сообщил губернатор.

Город Шебекино расположен на юге Белгородской области, в 20 км от ее столицы и в 5 км от границы России с Украиной. Это административный центр Шебекинского района Белгородской области. Население города на 2021 год составляло почти 40 тыс. человек, площадь — 41 кв. км.

8 мая в городе снаряды разорвались рядом с тремя многоквартирными домами, пострадали пять мирных жителей. 9 мая в результате обстрела Шебекино в нескольких частных домах выбило окна.

С прошлой весны в регионе действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. 4 февраля Гладков сделал его бессрочным. В области также введен средний уровень реагирования.

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Гладков сообщил о погибшем после обстрела ВСУ
Гладков сообщил о погибшем после обстрела ВСУ

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Белгородская область обстрел Вячеслав Гладков Военная операция на Украине
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