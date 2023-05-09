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Гладков сообщил о падении снаряда между двумя домами в Шебекино

Глава Белгородской области Гладков: Шебекино попал под обстрел второй день подряд
При обстреле Шебекино никто не пострадал, но у обоих домов были повреждены окна, балконы и фасады, также повреждения получили шесть автомобилей, уточнил Гладков. Днем 8 мая в городе упали еще два снаряда, пострадали пять человек
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел, в результате этого никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Снаряд упал между двумя многоквартирными жилыми домами — повреждены окна, балконы и фасады обоих домов. Также посечены шесть автомобилей. Оперативные и аварийные службы на месте, продолжают поквартирный обход», — написал Гладков.

Накануне, 8 мая, Шебекино вновь попал под обстрел. Два снаряда упали рядом с многоквартирными домами. Один из снарядов упал рядом с тремя многоквартирными домами, там выбиты окна, повреждены балконы, сообщал Гладков. Второй снаряд разорвался рядом с другим многоквартирным домом, в результате были повреждены его фасад и кровля, выбиты стекла, загорелся один автомобиль, еще две машины получили сильные повреждения, добавил он.

Кроме того, пострадали пять человек, двое от госпитализации отказались, у всех них колотые ранения легкой степени тяжести, уточнил губернатор региона.

В тот же день под обстрел попали три населенных пункта в Валуйском городском округе, пострадавших не было. В селе Казначеевка один снаряд попал на территорию школы, взрывной волной были выбиты стекла, рассказывал Гладков. В селе Бирюч были повреждены одно частное домовладение и линия электропередачи, над городом Валуйки — ПВО сбила ракету, уточнял он.

Гладков сообщил о падении снаряда между двумя домами в Шебекино
Гладков сообщил о падении снаряда между двумя домами в Шебекино

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