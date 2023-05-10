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Одного человека ранило при обстреле города в Белгородской области

Губернатор Гладков: один человек ранен при обстреле Шебекино в Белгородской области
Фото: сервис Google Maps
Фото: сервис Google Maps

В Белгородской области обстреляли город Шебекино, один человек был ранен. Об этом в своем Telеgram написал губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, обстрел начался, когда он выезжал из города. Были два попадания на окраине, «в огороды частных жилых домов». «Есть один пострадавший, мужчина с осколочным ранением в голову. Бригада скорой медицинской помощи доставляет его в больницу, состояние тяжелое», — сообщил Гладков.

Накануне город Шебекино уже попадал под обстрел. 8 мая в городе снаряды разорвались рядом с тремя многоквартирными домами, пострадали пять мирных жителей. 9 мая в результате обстрела Шебекино в нескольких частных домах выбило окна.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе действует желтый уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел
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