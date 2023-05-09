Гладков сообщил об обстреле Шебекино в Белгородской области

В Белгородской области под обстрел попал город Шебекино, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.«Часть снарядов ствольной артиллерии легла рядом с восемью частными жилыми домовладениями, взрывной волной посечены фасады и выбиты окна, также выбиты окна в хозпостройке», — написал он.

Кроме того, по словам Гладкова, повреждения получили два автомобиля. Еще несколько снарядов попало в лесополосу.

Город Шебекино находится в 20 км к юго-востоку от Белгорода. Он является административным центром Шебекинского района.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах с начала российской спецоперации. Под удар не раз попадали Шебекино и Шебекинский район. В ночь на 9 мая Гладков сообщил, что в городе между двумя многоквартирными жилыми домами упал снаряд, повреждения получили окна, балконы и фасады обоих домов. Пострадавших при ударе не было. За три дня до этого город также попадал под обстрел, в результате которого пострадал один человек.

В Белгородской области действуют желтый уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.