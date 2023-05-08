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Пять человек пострадали при обстреле Шебекино в Белгородской области

Гладков: в результате обстрела Шебекино Белгородской области пострадали пять человек

Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram

В результате обстрела г. Шебекино пострадали пять мирных жителей, двое от госпитализации отказались. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела города Шебекино пострадали пять мирных жителей, двое от госпитализации отказались, троих доставили в районную ЦРБ. У всех пострадавших колотые ранения легкой степени тяжести», — написал Гладков.

8 мая Гладков сообщил о двух обстрелах Шебекино. Снаряды разорвались рядом с тремя многоквартирными домами.

Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Предыдущий произошел 6 мая. Тогда пострадал один человек — мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и правого плеча, его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел Военная операция на Украине
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