Bloomberg узнал о плане ЕС отклонить запрет на перевозку российской нефти

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Европейский союз намерен смягчить шестой пакет санкций против России, в частности отказаться от предложенного запрета на транспортировку российской нефти в третьи страны судами Евросоюза, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В то же время запрет на страхование рейсов судов с российской нефтью все еще обсуждается и будет серьезным препятствием для экспорта, если его одобрят, считают источники.

Отсутствие единой позиции среди стран G7 сыграло главную роль в решении отказаться от запрета на транспортировку российской нефти европейскими судами. Так, за исключение этого положения из санкционного пакета выступала Греция, экономика которой в значительной степени зависит от судоходства, сообщило агентство.

Однако, по мнению источников, оставшиеся в пакете положения все равно значительно усложнят положение Москвы, поскольку запрет на предоставление страховки охватит большую часть мирового флота нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть.

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