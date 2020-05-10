Турция заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара

Анкара обвинила войска фельдмаршала в обстреле турецкого посольства в Триполи. В случае повторения ситуации Турция намерена рассматривать формирования Хафтара в качестве «законной цели» для ответных атак

Турецкое посольство в Триполи, Ливия (Фото: Hani Amara / Reuters)

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара усилила атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, в результате одной из которых пострадало турецкое посольство в Триполи. В случае повторения подобных действий турецкие войска оставляют за собой право открывать ответный огонь. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Турции.

В сообщении ведомства говорится, что только за 9 мая связанные с Хафтаром формирования выпустили более 100 ракет и вели интенсивный артиллерийский обстрел по центру Триполи.

Как указали в министерстве, под обстрелами, которые происходили последние несколько дней, оказались дипломатические миссии, в том числе турецкое посольство, аэропорт Митига, гражданские самолеты, готовившиеся к вылету, а также другая гражданская инфраструктура. В результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие, добавили в МИД.

«В этой связи мы вновь подчеркиваем, что если наши представительства в Ливии и наши интересы будут поставлены под удар, то мы будем рассматривать формирования Хафтара в качестве законной цели [для ответного удара]», — говорится в сообщении.