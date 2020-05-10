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Политика ,  
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Турция заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара

Анкара обвинила войска фельдмаршала в обстреле турецкого посольства в Триполи. В случае повторения ситуации Турция намерена рассматривать формирования Хафтара в качестве «законной цели» для ответных атак
Турецкое посольство в Триполи, Ливия
Турецкое посольство в Триполи, Ливия (Фото: Hani Amara / Reuters)

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара усилила атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, в результате одной из которых пострадало турецкое посольство в Триполи. В случае повторения подобных действий турецкие войска оставляют за собой право открывать ответный огонь. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Турции.

В сообщении ведомства говорится, что только за 9 мая связанные с Хафтаром формирования выпустили более 100 ракет и вели интенсивный артиллерийский обстрел по центру Триполи.

Как указали в министерстве, под обстрелами, которые происходили последние несколько дней, оказались дипломатические миссии, в том числе турецкое посольство, аэропорт Митига, гражданские самолеты, готовившиеся к вылету, а также другая гражданская инфраструктура. В результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие, добавили в МИД.

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«В этой связи мы вновь подчеркиваем, что если наши представительства в Ливии и наши интересы будут поставлены под удар, то мы будем рассматривать формирования Хафтара в качестве законной цели [для ответного удара]», — говорится в сообщении.

В ведомстве назвали недопустимой ситуацию, когда Организация Объединенных Наций (ООН) никак не реагирует на происходящее в Ливии. «Страны, предоставляющие военную, финансовую и политическую помощь Хафтару, несут ответственность за страдания, которые терпит народ Ливии, и за хаос и нестабильность, в которые втягивается страна», — считают в министерстве.

28 апреля фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о решении возглавить страну и выйти из соглашения, в результате которого сформировалось правительство национального согласия (ПНС), возглавляемое Фаизом Сарраджем. «Мы прекращаем действие [Схиратского] политического соглашения. Оно стало частью прошлого по решению ливийского народа, источника власти», — заявил он.

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Как отметил Хафтар, ЛНА будет работать над условиями для создания гражданских и государственных институтов и продолжать процесс освобождения народа Ливии. Фельдмаршал добавил, что подконтрольные ему силы будут стараться «облегчить страдания» народа, защищать права граждан, выполнять их желания и работать на их благо.

Спустя два дня официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари сообщил, что армия Хафтара прекращает боевые действия в стране во время священного для мусульман месяца Рамадан. При этом он отметил, что армия оставляет за собой право незамедлительно отвечать на любые нарушения условий перемирия.

Несмотря на это, боевые действия в Ливии продолжились. В частности, в четверг, 7 мая, власти Италии и Турции сообщили об обстреле «зеленой зоны» в Триполи. На следующий день итальянские власти осудили атаку, возложив ответственность за произошедшее на формирования Хафтара. Представитель ЛНА в ночь на субботу опроверг причастность армии Хафтара к обстрелам жилых районов Триполи, включая дипломатические объекты.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Турция, Ливия, Халифа Хафтар
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