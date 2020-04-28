Хафтар объявил о переходе управления Ливией к армии

Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о решении возглавить страну и выйти из соглашения, в результате которого сформировалось правительство национального согласия (ПНС). Об этом сообщает портал Akhbar Libya.

«Прекращение политического соглашения стало частью прошлого по решению ливийского народа, источника власти», — заявил он.

По его словам, ЛНА будет работать над условиями для создания гражданских государственным институтов и продолжать процесс освобождения народа Ливии. Хафтар отметил, что ЛНА будет стараться «облегчать страдания» народа, защищать права граждан, выполнять их желания и работать на их благо.

Противостояние между Ливийской национальной армией и правительством национального согласия, созданного при поддержке ООН и возглавляемого Фаизом Сараджем, началось в 2011 году, после свержения и убийства Муаммара Каддафи.