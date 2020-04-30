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Политика ,  
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Ливийская армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара прекращает боевые действия в стране во время священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает телеканал Al Hadath.

По словам Ахмеда аль-Мисмари, ЛНА ответила на призывы международного сообщества к прекращению боевых действий на время Рамадана. При этом он отметил, что армия оставляет за собой право незамедлительно отвечать на любые нарушения условий перемирия.

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Конфликт в Ливии обострился весной 2019 года, когда ЛНА выдвинулась к Триполи. Несмотря на долгие бои силы Хафтара пока не смогли взять город. 27 апреля Хафтар объявил о решении возглавить страну и выйти из Схиратского соглашения.

Схиратское соглашение, достигнутое в 2015 году, предусматривает создание правительства национального согласия (ПНС) и формирование президентского совета, которые базируются в Триполи, столице страны. ООН считает это соглашение основой политического урегулирования в государстве. В то же время легитимность ПНС оспаривает парламент Ливии — палата представителей, которая заседает в городе Тобруке. Формально ЛНА Хафтара ранее подчинялась этому органу.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не одобряет заявление Хафтара о переходе к нему всей власти в Ливии. При этом министр отметил, что Россия также не поддерживает заявление главы ПНС Фаиза Сарраджа, который ранее отказался разговаривать с Хафтаром.

Теги: Халифа Хафтар, Ливия, перемирие
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