 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Bloomberg сообщил о кратном росте спроса в России на защиту от дронов

Bloomberg: в России кратно вырос спрос на защиту от дронов на фоне атак Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Системы защиты закупают нефтегазовые, горнодобывающие и иные промышленные предприятия. Bloomberg подсчитал, что в 2023-м российские власти потратили на средства радиоэлектронной борьбы по меньшей мере 1,7 млрд руб.
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

В России за последний год спрос на системы защиты от атак беспилотников выросли в четыре раза, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные российской площадки Tender.pro.

Около трети всех тендеров на такую продукцию разместили предприятия нефтегазовой отрасли, 28% — промышленные, 10% — горнодобывающие.

По расчетам Bloomberg, всего в прошлом году российские власти потратили на средства радиоэлектронной борьбы по меньшей мере 1,7 млрд руб. ($18,4 млн). 

Исходя из данных Tender.pro, самая крупная единовременная закупка оборудования для борьбы с дронами обошлась в 45 млн руб. ($0,5 млн). 36% компаний приобретают системы стоимостью более 1 млн руб.

Экономист Bloomberg Алекс Исаков допустил, что в ближайшие кварталы Россия сможет обезопасить свои нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и другие дорогие предприятия.

Генсек НАТО назвал законными удары Украины по военным объектам России
Политика
Йенс Столтенберг

В этом году Украина неоднократно атаковала российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Так, в марте о подобных инцидентах сообщали власти Нижегородской, Самарской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской и других областей. В частности, 23 марта в результате атаки дронов произошел пожар на Куйбышевском НПЗ в Самарской области, там загорелась колонна первичной переработки нефти. Два дня спустя неподалеку от Новокуйбышевского НПЗ в том же регионе перехватили и принудительно посадили беспилотник с бомбой.

Украинский президент Владимир Зеленский называл нападения на российские НПЗ ответом на удары России на энергетическую инфраструктуру Украины.

8 апреля российское военное ведомство сообщило, что в ответ на попытки Киева «нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России» был уничтожен с помощью ракетного комплекса «Искандер» склад тяжелых беспилотников и цех по их производству в Запорожье.

На Западе выражали беспокойство из-за атак Киева на НПЗ. Глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что они могут «оказать побочный эффект на ситуацию с энергетикой в мире». «Украине выгоднее преследовать тактические и оперативные цели, которые могут напрямую повлиять на текущие бои», — сказал он.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
беспилотники НПЗ Украина
Материалы по теме
Пожар на Куйбышевском НПЗ начался после атаки дронов
Политика
В Курской области три человека погибли в результате атаки дрона
Политика
Дрон атаковал ЗАЭС спустя десять минут после проезда сотрудников МАГАТЭ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 101,23 (+0,49) Инвестиции, 16:40 Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 93,22 (+0,47) Инвестиции, 16:40
При обстреле под Кременной погиб офицер пресс-службы Минобороны Политика, 22:21
Дуров назвал число ежедневных пользователей Telegram Технологии и медиа, 22:18
«Просто наблюдаем и поверить не можем». Как в Оренбурге ждут наводнение Общество, 22:09
Bloomberg сообщил о кратном росте спроса в России на защиту от дронов Политика, 22:07
Река Урал поднялась до рекордного уровня у Оренбурга Общество, 21:44
Байден заявил о готовности к диалогу с КНДР без предварительных условий Политика, 21:40
ЦБ поддержал идею освобождения от НДФЛ дивидендов на ИИС Инвестиции, 21:35
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Байден назвал распад НАТО катастрофой для всего мира Политика, 21:22
Отказавший сборной России игрок забил первый гол в бывшем клубе Черчесова Спорт, 21:18
Взрыв и пожар на заводе во Франции. Видео Общество, 21:13
Российский пловец лишился нейтрального статуса Спорт, 21:06
Что означает решение суда ЕС по санкциям против Фридмана и Авена Финансы, 21:06
В сухопутных войсках Украины призвали готовиться к мобилизации женщин Политика, 21:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:53