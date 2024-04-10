Bloomberg: в России кратно вырос спрос на защиту от дронов на фоне атак Украины

Bloomberg сообщил о кратном росте спроса в России на защиту от дронов

Системы защиты закупают нефтегазовые, горнодобывающие и иные промышленные предприятия. Bloomberg подсчитал, что в 2023-м российские власти потратили на средства радиоэлектронной борьбы по меньшей мере 1,7 млрд руб.

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В России за последний год спрос на системы защиты от атак беспилотников выросли в четыре раза, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные российской площадки Tender.pro.

Около трети всех тендеров на такую продукцию разместили предприятия нефтегазовой отрасли, 28% — промышленные, 10% — горнодобывающие.

По расчетам Bloomberg, всего в прошлом году российские власти потратили на средства радиоэлектронной борьбы по меньшей мере 1,7 млрд руб. ($18,4 млн).

Исходя из данных Tender.pro, самая крупная единовременная закупка оборудования для борьбы с дронами обошлась в 45 млн руб. ($0,5 млн). 36% компаний приобретают системы стоимостью более 1 млн руб.

Экономист Bloomberg Алекс Исаков допустил, что в ближайшие кварталы Россия сможет обезопасить свои нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и другие дорогие предприятия.

В этом году Украина неоднократно атаковала российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Так, в марте о подобных инцидентах сообщали власти Нижегородской, Самарской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской и других областей. В частности, 23 марта в результате атаки дронов произошел пожар на Куйбышевском НПЗ в Самарской области, там загорелась колонна первичной переработки нефти. Два дня спустя неподалеку от Новокуйбышевского НПЗ в том же регионе перехватили и принудительно посадили беспилотник с бомбой.

Украинский президент Владимир Зеленский называл нападения на российские НПЗ ответом на удары России на энергетическую инфраструктуру Украины.

8 апреля российское военное ведомство сообщило, что в ответ на попытки Киева «нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России» был уничтожен с помощью ракетного комплекса «Искандер» склад тяжелых беспилотников и цех по их производству в Запорожье.

На Западе выражали беспокойство из-за атак Киева на НПЗ. Глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что они могут «оказать побочный эффект на ситуацию с энергетикой в мире». «Украине выгоднее преследовать тактические и оперативные цели, которые могут напрямую повлиять на текущие бои», — сказал он.