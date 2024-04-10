Генсек НАТО назвал законными удары Украины по военным объектам России

Такие удары Столтенберг назвал частью права Украины на самооборону. Киев в последнее время усилил атаки на приграничные регионы России, а также атакует НПЗ. В Москве предупреждали, что удары не останутся безнаказанными

Йенс Столтенберг (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Украина, нанося удары по территории России, реализует свое право на самооборону, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Украина имеет право наносить удары по законным военным объектам за пределами Украины, чтобы защитить себя», — сказал он.

По словам Столтенберга, Украина имеет право на самооборону согласно международному праву, а страны НАТО имеют право помочь ей «отстоять» это, не становясь при этом стороной конфликта.

Он добавил, что альянс сейчас не видит «никакой непосредственной угрозы, военной угрозы» против кого-либо из союзников и важным фактором сдерживания является то, что нападение на одного члена расценивается как нападение на всех.

В этом году Киев неоднократно атаковал российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Так, в марте о подобных инцидентах сообщали власти Нижегородской, Самарской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской и других областей. На Западе выражали беспокойство из-за подобных ударов. Глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что они могут «оказать побочный эффект на ситуацию с энергетикой в мире». «Украине выгоднее преследовать тактические и оперативные цели, которые могут напрямую повлиять на текущие бои», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский называл нападения на российские НПЗ ответом на удары России на энергетическую инфраструктуру Украины, у которой нет необходимых средств ПВО для защиты своих объектов. Он указывал, что подобные атаки «причиняют огромную боль населению и городам». Минобороны России подчеркивает, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Также Украина усилила удары по приграничным территориям — Белгородской, Курской, Брянской областям. Некоторые атаки также были осуждены мировым сообществом. Так, ракетный удар по Белгороду 30 декабря (погибли 25 человек, ранения получили свыше 100) ООН назвала нарушением международного гуманитарного права и призвала Киев прекратить такие удары.

Президент Владимир Путин в марте отмечал, что российские средства ПВО отражают до 95% украинских атак. Он подчеркнул, что удары по территории России не останутся безнаказанными.