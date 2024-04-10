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Военная операция на Украине ,  
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Генсек НАТО назвал законными удары Украины по военным объектам России

Генсек НАТО назвал законными удары Украины по военным объектам России
Сюжет
Военная операция на Украине
Такие удары Столтенберг назвал частью права Украины на самооборону. Киев в последнее время усилил атаки на приграничные регионы России, а также атакует НПЗ. В Москве предупреждали, что удары не останутся безнаказанными
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Украина, нанося удары по территории России, реализует свое право на самооборону, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Украина имеет право наносить удары по законным военным объектам за пределами Украины, чтобы защитить себя», — сказал он.

По словам Столтенберга, Украина имеет право на самооборону согласно международному праву, а страны НАТО имеют право помочь ей «отстоять» это, не становясь при этом стороной конфликта.

Он добавил, что альянс сейчас не видит «никакой непосредственной угрозы, военной угрозы» против кого-либо из союзников и важным фактором сдерживания является то, что нападение на одного члена расценивается как нападение на всех.

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Ллойд Остин

В этом году Киев неоднократно атаковал российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Так, в марте о подобных инцидентах сообщали власти Нижегородской, Самарской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской и других областей. На Западе выражали беспокойство из-за подобных ударов. Глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что они могут «оказать побочный эффект на ситуацию с энергетикой в мире». «Украине выгоднее преследовать тактические и оперативные цели, которые могут напрямую повлиять на текущие бои», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский называл нападения на российские НПЗ ответом на удары России на энергетическую инфраструктуру Украины, у которой нет необходимых средств ПВО для защиты своих объектов. Он указывал, что подобные атаки «причиняют огромную боль населению и городам». Минобороны России подчеркивает, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Также Украина усилила удары по приграничным территориям — Белгородской, Курской, Брянской областям. Некоторые атаки также были осуждены мировым сообществом. Так, ракетный удар по Белгороду 30 декабря (погибли 25 человек, ранения получили свыше 100) ООН назвала нарушением международного гуманитарного права и призвала Киев прекратить такие удары.

Президент Владимир Путин в марте отмечал, что российские средства ПВО отражают до 95% украинских атак. Он подчеркнул, что удары по территории России не останутся безнаказанными.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина НАТО Йенс Столтенберг Военная операция на Украине
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