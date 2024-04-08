Минобороны заявило об ударе «Искандером» в ответ на атаки на НПЗ

В марте нефтеперерабатывающие предприятия России подверглись атакам беспилотников со стороны Украины. Минобороны заявило, что в ответ Россия наносит удары по украинским складам и цехам

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Военнослужащие России уничтожили ударом ракетного комплекса «Искандер» склад тяжелых беспилотников и цех по их производству в Запорожье, сообщили в Минобороны.

«В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России [военные] наносят удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса», — уточнили в оборонном ведомстве.

Целями российских военных стали также цеха по производству вооружений и беспилотных летательных аппаратов и объекты энергетики, обеспечивающие военно-промышленный комплекс Украины.

Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 года, однако город Запорожье остался под контролем украинских властей.

С начала марта ряд нефтеперерабатывающих заводов в России подверглись атакам беспилотников. 12 марта дроны напали на объект НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» под Нижним Новгородом — одно из крупнейших предприятий страны по нефтепереработке бензинового профиля. В тот же день беспилотник ударил по нефтебазе в Орле, начался пожар в одном из резервуаров.

В середине марта несколько беспилотников атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае. Атака произошла ночью, дроны удалось нейтрализовать, но после падения одного из них возник пожар. В тушении участвовали 83 человека и 25 единиц техники, его удалось потушить спустя полтора часа. В момент атаки беспилотников один человек погиб, по предварительным данным, — из-за сердечного приступа.

Среди последних попыток таких нападений — атака на НПЗ в Нижнекамске, в Республике Татарстан. Предприятие не пострадало.