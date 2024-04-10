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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил об «огромной боли» после ударов по энергообъектам

Зеленский: удары по объектам инфраструктуры Украины влияют на ход конфликта
Сюжет
Военная операция на Украине
Атаки на энергообъекты значительно влияют на ход боев, Украина нуждается в дополнительных средствах ПВО, заявил Зеленский. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергоообъектам и связанной инфраструктуре
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Пресс-служба президента Украины / Reuters)

Атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины сильно влияют на ход боевых действий, заявил в интервью медиахолдингу Axel Springer украинский президент Владимир Зеленский.

Подобные удары «причиняют огромную боль населению и городам», заявил он (цитата по Bild).

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Ведомство 29 марта отчиталось о групповой атаке оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ. С 31 марта по 5 апреля российские войска нанесли еще 39 ударов по военным и энергетическим объектам, сообщало министерство.

FT сообщила о почти полном разрушении нескольких электростанций Украины
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Фото:Ed Ram / Getty Images

Зеленский подчеркнул, что для защиты от ракет и дронов стране нужны западные системы противовоздушной обороны, но их у Украины недостаточно. ПВО — это приоритет, поскольку «сначала мы должны суметь защитить себя». В стране хорошо налажено производство беспилотников, но дроны «не заменят ПВО, ракеты большой дальности и артиллерию»,.

Среди энергетических объектов, которые попали под удары в конце марта, оказались Каневская и Днестровская ГЭС в Черкасской и Черновицкой областях. Серьезные повреждения также получил ДнепроГЭС. Власти сообщили об атаках в Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о масштабных разрушениях энергосистемы, в начале апреля в городе ввели жесткие графики отключения света.

Financial Times сообщила со ссылкой на украинских чиновников, что несколько электростанций, подвергшихся атакам в последнюю неделю марта, почти полностью разрушены. Министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Bloomberg заявил, что масштаб ущерба оценить пока невозможно, «поскольку многие объекты все еще лежат в руинах, и мы не можем до них добраться», однако речь идет о миллиардах долларов. По словам чиновника, Киев ищет оборудование на замену разрушенного в других странах, но если Украина не получит от партнеров достаточно систем ПВО, все это будет напрасно. Россия осуждает поставки западного оружия Украине.

Российские власти неоднократно заявляли, что поставки оружия Украине только затянут конфликт.         

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский инфраструктура энергетика Украина ПВО электростанция
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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