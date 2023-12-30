ООН назвала удар по Белгороду нарушением гуманитарного права

ООН осудила удар по Белгороду и назвала его нарушением гуманитарного права

В офисе генсека ООН назвали неприемлемым нападение на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру; госдеп США ранее заявил, что не поощряет подобные атаки. Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударом по Белгороду

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Офис официального представителя генсека ООН, комментируя удар Вооруженных сил Украины по Белгороду, осудил атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей.

«Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены», — приводит «РИА Новости» сообщение представителя офиса.

По последним данным, в результате атаки 18 человек погибли, 11 пострадали; 17 человек — пятеро детей и 12 взрослых — находятся в тяжелом состоянии. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что повреждены более 20 многоквартирных домов, магазины и торговые центры, около ста машин. Ущерб нанесен двум корпусам Белгородского государственного национального исследовательского университета, также есть повреждения сетей газо- и водоснабжения.

По данным российского Минобороны, по Белгороду были выпущены две ракеты типа «Ольха» с кассетными зарядами и снаряды РСЗО Vampire чешского производства. Обе ракеты и большинство снарядов сбила ПВО, но часть обломков упали в городе.

По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава и группа МЧС; Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 30, ст. 105 и ст. 167 УК (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества). В городе развернули пункты временного размещения и открыли информационные центры. Массовые мероприятия отменены.

Россия запросила заседание Совбеза ООН на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по московскому времени), первый зампостпреда Дмитрий Полянский сказал, что Москва потребовала пригласить представителей Чехии из-за поставок оружия Украине.

В Госдепартаменте США, комментируя удар по Белгороду, заявили, что не поощряют подобных атак.