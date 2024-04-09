 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

CNN сообщил, что разведка США ждет опосредованную атаку Ирана на Израиль

CNN: разведка США ждет опосредованную атаку Ирана на Израиль

Иран совершит нападение на Израиль с помощью прокси-сил в рамках ответа на удар по иранскому консульству в Дамаске в начале апреля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника, которые знакомы с данными американской разведки.

По данным телеканала, несмотря на обвинения в адрес Вашингтона в причастности к авиаудару, Тегеран не станет атаковать американские войска или объекты США из-за опасений резкой эскалации конфликта и прямого удара американцев и их союзников по исламской республике.

При этом источники CNN полагают, что исключать удары по американским объектам нельзя из-за недостаточного контроля Ирана над его марионеточными силами.

Как Иран может ответить на израильский удар по консульству в Сирии
Политика
Фото:Firas Makdesi / Reuters

Вечером 1 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по Дамаску. Иранские и сирийские власти заявили, что целью израильских ВВС было консульство Ирана в арабской республике. Израильские власти, в свою очередь, заявили, что уничтоженное здание не обладало дипломатическим статусом.

В результате удара погибли пять офицеров и два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израиль «будет наказан руками наших храбрых людей». В Министерстве иностранных дел республики атаку назвали нарушением международных конвенций и отметили, что Тегеран оставляет за собой право на ответные меры в адрес Израиля.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что ответственность за авиаудар также лежит на США. Ведомство через сотрудника посольства Швейцарии направило американскому правительству как «стороннику израильского режима» «важное сообщение».

6 апреля Иран, Израиль и США привели свои вооруженные силы в повышенную боевую готовность. В американской администрации посчитали ответный удар Ирана по США и Израилю «неизбежным».

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Иран Израиль США
Материалы по теме
Консульство Ирана в Сирии возобновило работу после удара Израиля
Политика
США обратились к Ирану из-за риска удара по американским объектам
Политика
Как Израиль готовится к ответному удару Ирана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,1) Инвестиции, 08 апр, 16:31 Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 92,58 (+0,17) Инвестиции, 08 апр, 16:31
«Ведомости» узнали об обсуждении мистерства патриотического воспитания Политика, 08:06
ФАС оспорила сделку глобальных спутниковых операторов Технологии и медиа, 08:01
Глава МЧС во второй раз с начала паводка прибыл в Оренбургскую область Общество, 07:54
В США арестовали сторонника ИГ, который готовил теракт в церкви Политика, 07:45
Макрон призвал Вучича согласовывать внешнеполитические решения с ЕС Политика, 07:43
До зарплаты. Стоит ли участвовать в IPO микрофинансовой компании «Займер» Pro, 07:41
Реклама в интернете принесла букмекерам кратный рост доходов Технологии и медиа, 07:30
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
CNN сообщил, что разведка США ждет опосредованную атаку Ирана на Израиль Политика, 07:25
Минобороны сообщило об уничтожении ракеты «Нептун» у Крыма Политика, 07:14
В Китае заявили о поддержке развития России после избрания Путина Политика, 07:02
Отомстит ли «Реал» за разгром от «Манчестер Сити». Интриги 1/4 финала ЛЧ Спорт, 07:00
Число контролируемых россиянами иностранных компаний резко выросло Экономика, 07:00
В Нью-Йорке решили выставить на аукцион «башню Саурона» Бизнес, 06:56
Глава МЧС снова вылетел в Оренбургскую область Общество, 06:13