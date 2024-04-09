CNN сообщил, что разведка США ждет опосредованную атаку Ирана на Израиль

Иран совершит нападение на Израиль с помощью прокси-сил в рамках ответа на удар по иранскому консульству в Дамаске в начале апреля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника, которые знакомы с данными американской разведки.

По данным телеканала, несмотря на обвинения в адрес Вашингтона в причастности к авиаудару, Тегеран не станет атаковать американские войска или объекты США из-за опасений резкой эскалации конфликта и прямого удара американцев и их союзников по исламской республике.

При этом источники CNN полагают, что исключать удары по американским объектам нельзя из-за недостаточного контроля Ирана над его марионеточными силами.

Вечером 1 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по Дамаску. Иранские и сирийские власти заявили, что целью израильских ВВС было консульство Ирана в арабской республике. Израильские власти, в свою очередь, заявили, что уничтоженное здание не обладало дипломатическим статусом.

В результате удара погибли пять офицеров и два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израиль «будет наказан руками наших храбрых людей». В Министерстве иностранных дел республики атаку назвали нарушением международных конвенций и отметили, что Тегеран оставляет за собой право на ответные меры в адрес Израиля.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что ответственность за авиаудар также лежит на США. Ведомство через сотрудника посольства Швейцарии направило американскому правительству как «стороннику израильского режима» «важное сообщение».

6 апреля Иран, Израиль и США привели свои вооруженные силы в повышенную боевую готовность. В американской администрации посчитали ответный удар Ирана по США и Израилю «неизбежным».